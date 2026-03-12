ΕΚΠΑ: Το παλιό κτίριο Δημοτικής Αστυνομίας γίνεται σύγχρονη πανεπιστημιακή υποδομή

Το παλιό κτίριο της Δημοτικής Αστυνομίας στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου 14 μεταμορφώθηκε σε σύγχρονο ακαδημαϊκό χώρο του ΕΚΠΑ, φιλοξενώντας πλέον τα Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών και Κοινωνιολογίας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, με χρηματοδότηση 13 εκατ. ευρώ από το Υπουργείο Παιδείας.

Από Δημοτική Αστυνομία σε πανεπιστημιακό χώρο

Το κτίριο, συνολικής επιφάνειας περίπου 4.200 τ.μ., εκτείνεται σε οκτώ ορόφους και ισόγειο, με τέσσερα υπόγεια επίπεδα στάθμευσης. Μετά την πλήρη ανακαίνιση, διαθέτει σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, γραφεία διδασκόντων, χώρους διοίκησης και γραμματεία φοιτητών, καλύπτοντας τις ανάγκες των δύο Τμημάτων που λειτουργούσαν σε διαφορετικά κτίρια.

Η αξιοποίηση του ακινήτου σηματοδοτεί ουσιαστική αλλαγή χρήσης ενός κεντρικού δημόσιου κτιρίου, εντάσσοντάς το στον ακαδημαϊκό ιστό της Αθήνας και ενισχύοντας τις υποδομές του μεγαλύτερου πανεπιστημίου της χώρας.

Υπουργείο Παιδείας

Διαδικασία απόκτησης και χρηματοδότηση

Η αγορά και ανακαίνιση του κτιρίου υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση 13 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και με την τήρηση όλων των απαραίτητων διαδικασιών και εγκρίσεων, μεταξύ των οποίων το Υπουργείο Οικονομικών, το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Τεχνικό Συμβούλιο και το Συμβούλιο Διοίκησης του ΕΚΠΑ.

Δηλώσεις Σοφίας Ζαχαράκη

Η Υπουργός Παιδείας δήλωσε:

«Το έργο ολοκληρώθηκε με συνέχεια και συνέπεια. Η ανακαίνιση του κτιρίου προσφέρει ένα σύγχρονο περιβάλλον εκπαίδευσης και εργασίας για φοιτητές, διδάσκοντες και διοικητικό προσωπικό. Στηρίζουμε έμπρακτα τα δημόσια πανεπιστήμια, αναβαθμίζοντας τις υποδομές και ενισχύοντας τον ρόλο τους στην εκπαίδευση και την έρευνα».

Εγκαίνια και αγιασμός

Την Δευτέρα 9 Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου κτιρίου με τη συμμετοχή της Υπουργού Σοφίας Ζαχαράκη, του Πρύτανη ΕΚΠΑ Γεράσιμου Σιάσου, του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Τον αγιασμό τέλεσε ο Μητροπολίτης Περιστερίου και καθηγητής της Θεολογικής Σχολής, Γρηγόριος.