Με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» υλοποίησε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας «Κάν’ το Σωστά», το οποίο ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με τη συμμετοχή 1.617 μαθητών Λυκείου και 105 εκπαιδευτικών από 19 σχολικές μονάδες και στις πέντε Περιφερειακές Ενότητες της Στερεάς Ελλάδας.Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κάν’το Σωστά» είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου.

Οι εκπαιδευτικές δράσεις πραγματοποιήθηκαν σε διάστημα 10 ημερών, καλύπτοντας και τις πέντε Περιφερειακές Ενότητες της Στερεάς Ελλάδας — Εύβοια, Φωκίδα, Βοιωτία, Ευρυτανία και Φθιώτιδα — και έδωσαν στους μαθητές την ευκαιρία να ενισχύσουν τις γνώσεις τους και να κατανοήσουν βιωματικά τη σημασία της πρόληψης των τροχαίων συμβάντων και της ασφαλούς συμπεριφοράς στον δρόμο.

Μέσα από τη συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και τις αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» ενισχύει τη διαρκή προσπάθειά του για την καλλιέργεια Παιδείας Οδικής Ασφάλειας στη σχολική κοινότητα, με ιδιαίτερη έμφαση στους εφήβους, οι οποίοι αποκτούν σταδιακά μεγαλύτερη αυτονομία στις μετακινήσεις τους και θέτουν τις βάσεις για υπεύθυνη και ασφαλή οδική συμπεριφορά.

Η εκπαιδευτική διαδικασία συνδύασε τη θεωρητική ενημέρωση με τη βιωματική εκπαίδευση, εστιάζοντας σε βασικούς παράγοντες κινδύνου στην οδική κυκλοφορία, όπως η υπερβολική ταχύτητα, η κατανάλωση αλκοόλ και η απόσπαση προσοχής, καθώς και στη σημασία της χρήσης ζώνης ασφαλείας και κράνους. Μέσα από τη χρήση του εκπαιδευτικού εξοπλισμού του Ινστιτούτου, οι μαθητές συμμετείχαν σε δραστηριότητες με προσομοιωτή ανατροπής οχήματος, προσομοιωτή πρόσκρουσης και γυαλιά προσομοίωσης μέθης, αποκτώντας άμεση αντίληψη των κινδύνων που συνδέονται με την υιοθέτηση μη ασφαλών συμπεριφορών στον δρόμο.

Στόχος του προγράμματος δεν είναι μόνο η μετάδοση γνώσεων, αλλά κυρίως η αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών, η ανάπτυξη της αντίληψης του κινδύνου και η ενίσχυση της προσωπικής ευθύνης κάθε νέου ως χρήστη του οδικού δικτύου. Οι εκπαιδεύσεις ξεκίνησαν από την Εύβοια, στους Δήμους Ιστιαίας–Αιδηψού και Χαλκιδέων, και συνεχίστηκαν στις Περιφερειακές Ενότητες Φωκίδας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας και Φθιώτιδας.



Τα αποτελέσματα του προγράμματος, ως προς τη συμμετοχή των σχολικών κοινοτήτων, παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω:



Η υλοποίηση του προγράμματος και στις πέντε Περιφερειακές Ενότητες έδωσε τη δυνατότητα σε περισσότερες σχολικές κοινότητες να αξιοποιήσουν σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία και βιωματικές μεθόδους μάθησης, ενισχύοντας την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση μαθητών και εκπαιδευτικών σε θέματα Οδικής Ασφάλειας. Ο συντονισμός του προγράμματος πραγματοποιήθηκε σε στενή συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας Στερεάς Ελλάδας, κ. Κωνσταντίνο Γαλάνη, ο οποίος έδωσε το «παρών» στις περισσότερες εκπαιδευτικές δράσεις, απηύθυνε χαιρετισμό και συνομίλησε με τις σχολικές κοινότητες που συμμετείχαν, αναδεικνύοντας τη σημασία της Κυκλοφοριακής Αγωγής και της πρόληψης για την προστασία των νέων.



Με αφορμή την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο κ. Γαλάνης δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση των σχολικών κοινοτήτων και την επιτυχή ολοκλήρωση ενός σημαντικού εκπαιδευτικού προγράμματος, στο οποίο συμμετείχαν περισσότεροι από 1.600 μαθητές σε όλη τη Στερεά Ελλάδα. Η συνεργασία μας με το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» αναδεικνύει τη σημασία της βιωματικής εκπαίδευσης στην καλλιέργεια υπεύθυνων στάσεων και συμπεριφορών από τη σχολική ηλικία. Η προστασία των παιδιών και των νέων αποτελεί σταθερή προτεραιότητα για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και η ενίσχυση της Κυκλοφοριακής Αγωγής είναι μια ουσιαστική επένδυση στο μέλλον τους».

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» ευχαριστεί την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την πρωτοβουλία και την εποικοδομητική συνεργασία, τις αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη συμβολή τους στην υλοποίηση του προγράμματος, καθώς και τις σχολικές μονάδες, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές για την ενεργό συμμετοχή τους.

Με σταθερή προσήλωση στο όραμά του για «Έναν κόσμο χωρίς τροχαία δυστυχήματα», το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» συνεχίζει να επενδύει στην εκπαίδευση και την πρόληψη, ενώ η συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αποτελεί σημαντική βάση για την περαιτέρω ενίσχυση της Κυκλοφοριακής Αγωγής και την επέκταση του προγράμματος «Κάν’ το Σωστά» σε περισσότερες σχολικές μονάδες.