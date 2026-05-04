«Εκπαιδεύσου όπως θα πολεμήσεις»: Ξεκίνησε η άσκηση Tiger Meet 2026 με μαχητικά από όλη την Ευρώπη

Σε εξέλιξη βρίσκεται στην 116 Πτέρυγα Μάχης, στην Αεροπορική Βάση Αράξου, η πολυεθνική αεροπορική άσκηση μεσαίας κλίμακας «NATO Tiger Meet 2026», συγκεντρώνοντας ισχυρές αεροπορικές δυνάμεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό.



Η άσκηση έχει ως βασικό στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου επιχειρησιακής εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων, ακολουθώντας το δόγμα «Εκπαιδεύσου όπως θα Πολεμήσεις», με έμφαση στη βελτίωση των δεξιοτήτων και της διαλειτουργικότητας των συμμετεχόντων σε απαιτητικά και ρεαλιστικά σενάρια.

Σε καθημερινή βάση, περισσότερα από 50 μαχητικά αεροσκάφη και ελικόπτερα συμμετέχουν σε σύνθετες αποστολές που καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων αεροπορικών επιχειρήσεων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται αποστολές αεροπορικής υπεροχής και προσβολής στόχων, αεροπορικής απομόνωσης, δυναμικής στοχοποίησης και πλήγματος κατά χρονικά ευαίσθητων στόχων, καθώς και επιχειρήσεις καταστολής και καταστροφής εχθρικής αεράμυνας. Παράλληλα, εκτελούνται αποστολές υποστήριξης χερσαίων και ναυτικών δυνάμεων, αλλά και επιχειρήσεις ηλεκτρονικού πολέμου.

Η δραστηριότητα εκτείνεται σε όλο το εύρος του FIR Αθηνών, με τη συμμετοχή αεροπορικών δυνάμεων από την Ελλάδα, το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ελβετία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Πολωνία, την Ουγγαρία και την Τσεχία. Παράλληλα, η Αυστρία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ινδία και η Ολλανδία συμμετέχουν με παρατηρητές, ενώ στην άσκηση συνδράμουν και δυνάμεις του Πολεμικού Ναυτικού καθώς και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου.

Φωτογραφίες, βίντεο: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΕΑ