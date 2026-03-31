«Εκπαιδευτικός της χρονιάς» στις ΗΠΑ έκανε σεξ με 16χρονο μαθητή της - Απολύθηκε και καταδικάστηκε

Σάλο προκάλεσε στο Κολοράντο των ΗΠΑ η καταδίκη μίας 45χρονης καθηγήτριας σε σχολείο που έκανε σεξ με 16χρονο μαθητή της, ενώ συνέχισε να επικοινωνεί μαζί του ακόμα και μετά την απόλυση και την καταδίκη της.

Η Τέρα Τζόνσον-Σβαρτς, η οποία μάλιστα ήταν φιναλίστ για τον τίτλο «Εκπαιδευτικός της χρονιάς», καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκιση, κατηγορούμενη για δύο ποινικές υποθέσεις. Η πρώτη αφορούσε την σεξουαλική σχέση που είχε συνάψει με τον ανήλικο μαθητή της και η δεύτερη ότι συνέχισε να έχει επαφή μαζί του, παρά τη δικαστική εντολή που το απαγόρευε.

Σύμφωνα με πληροφορίες της New York Post, η Τζόνσον-Σβαρτς ξεκίνησε να στέλνει μηνύματα και να ανταλλάσσει μουσικά κομμάτια online από το 2024, όταν το θύμα ήταν 16 ετών. Στη συνέχεια, του αγόρασε τσιγάρα και φέρεται να τον άφησε να χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό της στυλό μαριχουάνας, προτού αρχίσουν να κάνουν σεξ, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η σχέση τους αποκαλύφθηκε και αναφέρθηκε στην αστυνομία τον Ιανουάριο του 2025, πέντε μήνες αφότου η Τζόνσον-Σβαρτς είχε ανακηρυχθεί μία από τις επτά φιναλίστ για το βραβείο «Εκπαιδευτικού της χρονιάς» του Κολοράντο.

Οι υπεύθυνοι του σχολείου την απέβαλαν αμέσως και αργότερα απολύθηκε, ενώ της απαγορεύτηκε η είσοδος στο σχολικό συγκρότημα.

Ωστόσο, λιγότερο από ένα μήνα αργότερα, στις 18 Φεβρουαρίου 2025, ο μαθητής καταγράφηκε σε κάμερα ασφαλείας να φεύγει από το σχολείο και να μπαίνει στο αυτοκίνητο της Τζόνσον-Σβαρτς. Αργότερα, ο μαθητής είπε στην αστυνομία ότι η καθηγήτριά του, τον οδήγησε σε μια κοντινή γειτονιά.

Η 45χρονη κατηγορήθηκε και συνελήφθη με την κατηγορία της απαγωγής σε βαθμό κακουργήματος, αντιμετώπισε τρεις κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης σε ανήλικο και συνέργειας σε παραβατικότητα ανηλίκου.

«Απλώς πες μου ότι δεν μ’ αγαπάς»

Αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση 100.000 δολαρίων την επόμενη μέρα, αλλά συνέχισε να επικοινωνεί με τον μαθητή παρά τις δικαστικές αποφάσεις.

Το καλοκαίρι του 2025 η καθηγήτρια και ο μαθητής συναντήθηκαν ξανά σε ένα live μουσικής, με την δασκάλα να πιέζει τον ανήλικο και να του λέει: «Απλώς πες μου ότι δεν μ’ αγαπάς». Μετά συνέχισε να του στέλνει μηνύματα.

Ο μαθητής και οι γονείς του ανέφεραν το συμβάν στην αστυνομία και η δασκάλα συνελήφθη ξανά, ενώ είχε ήδη ξεκινήσει νέα δουλειά σε σχολείο.

«Είναι αρκετά χαζή, δεν θα πω ψέματα», ανέφερε το θύμα στην αστυνομία μετά τη δεύτερη σύλληψή της. «Ήδη κατέστρεψε τη ζωή της και συνεχίζει να την κάνει χειρότερη», φέρεται να κατέθεσε ο μαθητής, αποκαλώντας την Τζόνσον-Σβαρτς «ασταθή γυναίκα» ενώ τόνισε: «Ποτέ δεν της είπα ότι την αγαπώ».