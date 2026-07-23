«Εκπαιδευτικός ξηλώνει μεντεσέδες γιατί φοβάται τους σεισμούς...» - Ιστορίες σχολικής «τρέλας»

Δεν έχει καλά-καλά στεγνώσει το μελάνι της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στις 11 Σεπτεμβρίου και σύμφωνα με μαρτυρία Διευθυντή Εκπαίδευσης, χιλιάδες εκπαιδευτικοί θεωρούνται «αδυνατούντες» να διδάξουν.

Σημειώνεται ότι, στην Εκπαίδευση, ο όρος «αδυνατούντες» αναφέρεται στους εκπαιδευτικούς που δεν πρέπει να ασκούν διδακτικό έργο, η μεγάλη πλειονότητα εξ αυτών λόγω παθήσεων και ψυχολογικών αιτιών.

Ειδικότερα, μιλώντας στον FLASH και κάνοντας τον απολογισμό του, ο κ. Ιωάννης Κουμέντος, Διευθυντής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας στην Αττική μέχρι πριν από λίγες μέρες, οπότε και συνταξιοδοτήθηκε μετά από σειρά δεκαετιών σε επιτελικές θέσεις του υπουργείου Παιδείας, ο οποίος έχει διαχειριστεί εκατοντάδες περιστατικά, προειδοποιεί ότι πρέπει να δοθεί άμεσα λύση και να υλοποιήσει το υπουργείο τη δέσμευσή του να περνούν οι εκπαιδευτικοί από αυστηρά ψυχολογικά και ιατρικά τεστ για την προστασία όλων.



-Διαχειρίζεστε το πρόβλημα με τους ακατάλληλους και αδυνατούντες εκπαιδευτικούς για πάρα πολλά χρόνια. Που βρισκόμαστε σήμερα με βάση τον απολογισμό σας, σε ότι αφορά τους αριθμούς;



Σήμερα, αυτοί οι εκπαιδευτικοί αγγίζουν τους περίπου 2.500 σε σύνολο 150.000 εκπαιδευτικών σε όλη τη χώρα, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία, δηλαδή περίπου τα 2/3 (από τους 2.500), έχουν θέματα ψυχικής υγείας. Φανταστείτε ότι, μόνο στη Διεύθυνση τη δική μου, σε σύνολο 4.500 εκπαιδευτικών, 92 εκπαιδευτικοί έχουν απαλλαγεί τον τελευταίο καιρό από τα καθήκοντά τους για τέτοιους λόγους, ενώ άλλοι περίπου 40 δεν έχουν φέρει καν το τυπικό χαρτί ενός γιατρού που να βεβαιώνει ότι είναι καλά. Όχι ότι η συγκεκριμένη βεβαίωση έχει κάποια αξία. Καμία αξία δεν έχει.



-Τι περιπτώσεις, λοιπόν, μπορεί να είναι αυτές;



Είναι μεγάλη η γκάμα. Μια περίπτωση είναι οι εκπαιδευτικοί με ψυχολογικά προβλήματα τα οποία βγήκαν στην πορεία. Είναι ένα ποσοστό ανθρώπων μεγάλης ηλικίας υπηρεσιακής και φυσικής. Και κάποια στιγμή είχαν ένα θέμα το οποίο έγειρε από μια πλευρά. Καταλαβαίνετε τι εννοώ… Μπορεί να είναι από διαταραχή σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, μπορεί να σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τους άλλους, να είναι οξύθυμοι, επιθετικοί, να μην μπορούν να διαχειριστούν έναν διάλογο και να περνούν σε νευρωτικές καταστάσεις. Έχουμε και κάποιους που εξαρχής έχουν θέματα, έχουν αποκλίνουσες συμπεριφορές διότι έχουν διπολική προσωπικότητα. Αυτό συνήθως εντοπίζεται μετά τον διορισμό και κάποια στιγμή εκδηλώνεται. Και υπάρχει και το άλλο κομμάτι που δεν είναι το ψυχολογικό, αλλά το βιολογικό. Υπάρχουν περιπτώσεις εκπαιδευτικών για παράδειγμα, που έχουν πάθει εγκεφαλικό κι έχουν προβλήματα. Ένας τέτοιος άνθρωπος πώς μπορεί να μπει σε μια τάξη και να διδάξει;



-Και παρόλα αυτά, οι εκπαιδευτικοί με όλα αυτά τα προβλήματα που αναφέρετε, βρίσκονταν μέχρι τον Ιούνιο και θα βρίσκονται και με τη νέα σχολική χρονιά στα σχολεία; Δεν είναι λίγο ανησυχητικό αυτό για τα παιδιά, για τους συναδέλφους τους, αλλά ενδεχομένως και για τους ίδιους;



Το πρώτο θέμα είναι ότι κάποιες συμπεριφορές φαίνονται στην πορεία. Το δεύτερο είναι ότι δεν γίνεται κανένας έλεγχος όταν γίνεται ο διορισμός. Δεν μπορεί να φέρνει κάποιος ένα απλό χαρτί γιατρού που λέει ότι είναι μια χαρά. Αυτό δεν λέει τίποτα. Θα πρέπει να υπάρχουν έγγραφα από δημόσια νοσοκομεία που να έχουν περάσει από «σαράντα κύματα» τον εξεταζόμενο μέχρι να δώσουν τη βεβαίωση. Αυτό για μένα είναι το πιο σοβαρό για να μπαίνουν υγιείς στην εκπαίδευση.



-⁠Δεν γίνονται, δηλαδή, κάποια ψυχολογικά τεστ, όπως γίνονται για παράδειγμα στους αστυνομικούς;



Όχι, δυστυχώς, δεν γίνονται. Μακάρι να γίνουν, αλλά ακόμα είμαστε στο στάδιο που φέρνουν ένα τυπικό χαρτί από οποιοδήποτε γιατρό ότι είναι μια χαρά, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις που είναι εξαρχής προβληματικές. Για κάποιους από αυτούς, γίνεται μια χρονοβόρα ομολογουμένως διαδικασία. Τους παραπέμπουμε στην Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή, αλλά το πρόβλημα είναι ότι, ενώ κάνουμε υπεράνθρωπες προσπάθειες να τους πείσουμε να πάνε, συνήθως δεν το αποδέχονται. Σε περίπτωση που τελικά πάνε στην Επιτροπή, απαλλάσσονται των διδακτικών καθηκόντων. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να είναι σε γραμματεία, να βγάζουν φωτοτυπίες και τέτοια πράγματα, αλλά δεν μπορούν να διδάσκουν. Αυτό είναι το θέμα, να μη διδάσκουν, να μην βρίσκονται στις αίθουσες με τα παιδιά.



-Παραμένουν, όμως, στον ίδιο χώρο.



Ναι. Σας είπα πως πάνε στις γραμματείες. Απλά, δεν διδάσκουν στις τάξεις.



-Εκ των πραγμάτων, δηλαδή, έρχονται σε επαφή με τα παιδιά.



Ναι, ο χώρος του σχολείου είναι κοινός. Στις ακραίες περιπτώσεις που έχουμε επικίνδυνα φαινόμενα που επιβεβαιώνονται με έγγραφα της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, δηλαδή να μην μπορεί κάποιος εκπαιδευτικός να σταθεί ούτε καν στην υποστήριξη της Γραμματείας, κινείται μια διαδικασία διοικητικού χαρακτήρα προκειμένου να φύγει ο άλλος από την εκπαίδευση και να πάρει αναπηρική σύνταξη.

«Βρίζουν παιδιά και συναδέλφους τους»

-Ποιες είναι οι πιο επικίνδυνες περιπτώσεις που σημαίνει συναγερμός;

Κοιτάξτε, έχουν συμβεί πολλά περιστατικά, αλλά και μερικές περιπτώσεις που είναι να γελάς και να κλαις. Υπάρχει εκπαιδευτικός που φοβάται τους σεισμούς και σπάει τις πόρτες και ξηλώνει τους μεντεσέδες από τις αίθουσες διδασκαλίας γιατί, όπως λέει, αν γίνει σεισμός δεν θα μπορούν να βγουν! Μιλάμε για παθολογία, δεν είναι φυσιολογική αυτή η συμπεριφορά. Υπάρχουν και περιπτώσεις ανθρώπων που είναι τραγικές διότι και οι ίδιοι υποφέρουν. Βλέπουν εχθρικό το περιβάλλον, νομίζουν ότι όλοι τους υπονομεύουν, τους κυνηγάνε, υπάρχει μια ανασφάλεια και μια επιθετικότητα. Μερικές φορές έχουμε εκπαιδευτικούς που απομονώνονται σε μια γωνιά, που πάσχουν από βαριά κατάθλιψη, ή μπορεί να είναι επιθετικοί. Να βρίζουν τους συναδέλφους τους, να βρίζουν τα παιδιά, ακόμα και να ασκούν σωματική βία, αλλά αυτές οι περιπτώσεις δεν είναι η πλειοψηφία. Συνήθως, τις επισημαίνουν οι συνάδελφοι και οι διευθυντές, έρχονται και οι σύμβουλοι και γίνεται μια έγκαιρη παρέμβαση.



-Μοιάζει λίγο με θρίλερ όλο αυτό… Γιατί μιλάμε για έναν πολύ μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών και μιλάμε για παιδιά.



Μα, είναι θρίλερ. Και ένας να υπάρχει σε ένα σχολείο, είναι θέμα. Πρέπει να υπάρχει μια πιο αυστηρή διαδικασία σε ιατρικούς και κυρίως ψυχιατρικούς ελέγχους για την είσοδό τους στην εκπαίδευση, ώστε να μπαίνουν υγιείς και ειδικότερα για τα ψυχολογικά θέματα να γίνονται οι διαδικασίες πιο άμεσα.

Ο Ιωάννης Κουμέντος - επί σειρά ετών Διευθυντής Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας στην Αττική

Έρχονται αυστηρά ψυχολογικά τεστ

Το υπουργείο Παιδείας γνωρίζει το πρόβλημα και βρίσκεται στα σκαριά σχέδιο ψυχολογικών τεστ αξιολόγησης των εκπαιδευτικών προκειμένου, αν όχι να εξαλειφθούν, τουλάχιστον να περιοριστούν όσο το δυνατόν περισσότερο αυτά τα περιστατικά στα σχολεία.

Αφορμή, αλλά και η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, ήταν το πρόσφατο περιστατικό σε γυμνάσιο των Σερρών, όπου εκπαιδευτικός έκλεισε το στόμα μαθητή με μονωτική ταινία και στη συνέχεια ζήτησε από συμμαθητή του να του δέσει τα χέρια. Μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, ο διοικητικός μηχανισμός κινητοποιήθηκε και το θέμα έφτασε στη Δικαιοσύνη, ενώ οδήγησε την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη να ανασύρει ένα δικό της σχέδιο –από τότε που διετέλεσε υφυπουργός στο ίδιο υπουργείο, την περίοδο 2019-2021– για ψυχολογικά τεστ στους εκπαιδευτικούς και κατά την είσοδό τους στην εκπαίδευση και, υπό όρους, ανά τακτά διαστήματα.