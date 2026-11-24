Ονομάζεται Κωνσταντίνος Δαφνής και το βράδυ της Κυριακής 22/11 κατάφερε να κερδίσει την Πάολα στο «The Voice of Greece» του ΣΚΑΪ. Ο Δαφνής είναι ανιψιός του παρουσιαστή Δημήτρη Μάρκου και πήγε στο τάλεντ σόου με στόχο να κάνει ένα ακόμη βήμα προς την πραγματοποίηση του μεγάλου του ονείρου.

Ερμηνεύοντας το τραγούδι «Εθνική Οδός», κατάφερε να γυρίσει την καρέκλα της Πάολας. Ήταν δε η μοναδική coach που γύρισε την καρέκλα της. Στη συνέχεια, ζήτησε από την τραγουδίστρια να ερμηνεύσει ένα συγκεκριμένο κομμάτι, «Τα μαύρα μάτια σου» και εκείνη ανταποκρίθηκε.

Η Blind Audition του Κωνσταντίνου είχε και μια ξεχωριστή, χιουμοριστική στιγμή. Η Πάολα απευθύνθηκε στους υπόλοιπους coaches ρωτώντας τους: «Να σας πω, γιατί δεν γυρίσατε;», με εκείνους να απαντούν: «Επειδή γύρισες εσύ!». Μια ατάκα που έδειξε πως οι υπόλοιποι coaches γνώριζαν ότι, από τη στιγμή που είχε γυρίσει η Πάολα, η επιλογή του Κωνσταντίνου θα ήταν εκείνη.

Έτσι, ο Κωνσταντίνος Δαφνής έχει την Πάολα ως coach του και συνεχίζει μαζί της το μουσικό του ταξίδι στο παιχνίδι. Η αγάπη του για τη μουσική ξεκινά από μικρή ηλικία, με το τραγούδι και την κιθάρα να αποτελούν σταθερά κομμάτια της ζωής του. Η συμμετοχή του στο «The Voice of Greece» αποτελεί μια σημαντική εμπειρία και ένα νέο βήμα στη μουσική του πορεία.