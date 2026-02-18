Έκπληξη στον Ανταρκτικό Ωκεανό: Για πρώτη φορά εθεάθη καρχαρίας να κολυμπά στα νερά του

Μπροστά σε ένα ασυνήθιστο θέαμα βρέθηκαν επιστήμονες στο Ανταρκτικό (Νότιο) Ωκεανό όταν μπροστά τους είδαν να περνάει ένα μεγάλος καρχαρίας.

Το μεγάλο ψάρι βιντεοσκοπήθηκε για πρώτη φορά σε σχεδόν μηδενικά βάθη εκπλήσσοντας τους ερευνητές που πίστευαν εδώ και καιρό ότι οι καρχαρίες δεν μπορούν να ζήσουν στα παγωμένα νερά της περιοχής. Το μεγαλόσωμο θαλάσσιο ζώο, που καταγράφηκε τον Ιανουάριο του 2025 σε βάθος 490 μέτρων είχε εκτιμώμενο μήκος 3 έως 4 μέτρα και κολυμπούσε σε θερμοκρασία λίγο πάνω από το μηδέν, στους 1,27°C.

Το βίντεο τραβήχτηκε από κάμερα που χειριζόταν το Κέντρο Έρευνας Βαθέων Θαλασσών Minderoo-UWA, στα ανοικτά των Νήσων Νότιων Σέτλαντ, κοντά στην Ανταρκτική Χερσόνησο, εντός του Νότιου Ωκεανού, που ορίζεται ως τα ύδατα νότια των 60° γεωγραφικού πλάτους.

«Πήγαμε εκεί χωρίς να περιμένουμε να δούμε καρχαρίες, γιατί υπάρχει ένας γενικός κανόνας ότι δεν ζουν στην Ανταρκτική», δήλωσε ο Άλαν Τζέιμισον, διευθυντής του ερευνητικού κέντρου. «Και δεν πρόκειται για έναν μικρό καρχαρία. Είναι ένα μεγάλο ζώο. Αυτά τα πλάσματα είναι πραγματικές δεξαμενές».

Στο βίντεο φαίνεται ο αργοκίνητος θηρευτής να κινείται ήρεμα πάνω στον πυθμένα, ενώ ένα σαλάχι, συγγενής των καρχαριών που μοιάζει με ακτίνες, παραμένει ακίνητο κοντά του, φαινομενικά ανενόχλητο. Ενώ τα σαλάχια είναι γνωστό ότι ζουν στα νερά της Ανταρκτικής, η παρουσία ενός καρχαρία τόσο νότια δεν είχε ποτέ καταγραφεί.

Ο θαλάσσιος βιολόγος Peter Kyne του Πανεπιστημίου Charles Darwin στην Αυστραλία, που δεν συμμετείχε στην έρευνα, χαρακτήρισε την παρατήρηση «αρκετά σημαντική», σημειώνοντας ότι η απομακρυσμένη θέση του Ανταρκτικού Ωκεανού περιορίζει τις επιστημονικές παρατηρήσεις. Υποστήριξε ότι οι καρχαρίες που κοιμούνται μπορεί να ζουν στην περιοχή για χρόνια χωρίς να έχουν εντοπιστεί.

Οι επιστήμονες αναφέρουν ότι η πολυεπίπεδη δομή των υδάτων της Ανταρκτικής μπορεί να εξηγεί την παρατήρηση. Ο καρχαρίας φαίνεται να παραμένει σε βάθος κοντά στα 500 μέτρα, πιθανώς στο θερμότερο διαθέσιμο στρώμα νερού, όπου τα ζώα μπορούν να επιβιώσουν τρεφόμενα με κουφάρια φαλαινών, καλαμαριών και άλλων θαλάσσιων οργανισμών.

Επειδή οι κάμερες βαθέων υδάτων στην Ανταρκτική λειτουργούν μόνο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού στο Νότιο Ημισφαίριο, τεράστιες εκτάσεις του ωκεανού παραμένουν απαρατήρητες για το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου. Αυτό καθιστά τέτοιες ανακαλύψεις σπάνιες και υπενθυμίζει πόσο λίγα γνωρίζουμε για τη ζωή στα βαθύτερα και πιο κρύα νερά της Γης.