Εκπρόσωπος του ΝΒΑ μίλησε για την έρευνα στο θέμα Μπάκς - Αντετοκούνμπο επιβεβαιώνοντας τα «ελάφια»

Με τις σχέσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τους Μιλγουόκι Μπακς να είναι όλο και χειρότερες, το NBA αποφάσισε να διεξάγει έρευνα για να μάθει τους λόγους τους οποίους η ομάδα θέλει να κρατήσει τον διεθνή σούπερ σταρ εκτός παρκέ μέχρι το τέλος της regular season.

Μάλιστα το NBA ανέλαβε την υπόθεση διαχείρισής του ξεκινώντας ειδική έρευνα, ενώ την ίδια στιγμή οι Μπακς κατήγγειλαν στους αρμόδιους πως ο «Greek Freak» αρνήθηκε να συμμετάσχει σε προπονητικό 3-on-3, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου επιστροφής από τον τραυματισμό. Ο Γιάννης συνεχίζει να επιμένει και να κάνει ξεκάθαρο πως είναι υγιής και πως θέλει να επιστρέψει το συντομότερο στην αγωνιστική δράση.

Με την έρευνα να «τρέχει», ο Σάμς Σαράνια του ESPN έκανε το ρεπορτάζ του μιλώντας με εκπρόσωπο του ΝΒΑ, ο οποίος «έριξε στο τραπέζι» τα μέχρι τώρα δεδομένα:

«Η έρευνα της λίγκας, στο πλαίσιο της Πολιτικής Συμμετοχής Παικτών, σχετικά με τους Μπακς και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο βρίσκεται σε εξέλιξη και ορισμένα δεδομένα παραμένουν αμφισβητούμενα. Από την έρευνα έχει προκύψει ότι οι Μπακς είχαν προγραμματίσει την περασμένη εβδομάδα τη συμμετοχή του Γιάννη σε προπονήσεις τριών εναντίον τριών, στο πλαίσιο της διαδικασίας επιστροφής του στη δράση, ωστόσο εκείνος αρνήθηκε να λάβει μέρος. Υπάρχει διαφωνία ως προς το αν η ομάδα ζήτησε από τον Γιάννη να συμμετάσχει σε ομαδική προπόνηση νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, με τη λίγκα να συνεχίζει να παρακολουθεί στενά την υπόθεση».