Έκρηξη και μεγάλη φωτιά σε πολυκατοικία στην Νέα Υόρκη– Τουλάχιστον 11 τραυματίες

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης 5 Αυγούστου στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης, όταν ισχυρή έκρηξη ακολουθήθηκε από μεγάλη πυρκαγιά σε πενταώροφη πολυκατοικία, προκαλώντας τον τραυματισμό τουλάχιστον 11 ανθρώπων, εκ των οποίων οι τρεις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 12:30 τοπική ώρα στον δεύτερο όροφο του κτιρίου, στην οδό East 209th Street, στη συνοικία Norwood. Οι πρώτοι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο βρέθηκαν αντιμέτωποι με πυκνούς καπνούς και φλόγες που έβγαιναν από τα παράθυρα, ενώ η πυρκαγιά εξαπλώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα να κηρυχθεί πενταπλός συναγερμός και να κινητοποιηθούν εκατοντάδες στελέχη της Πυροσβεστικής.

HAPPENING NOW: FDNY units are operating at a 4-alarm fire along East 209th Street in the Bronx. pic.twitter.com/sUXjrnfcQk — FDNY (@FDNY) August 5, 2026

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 12:30 τοπική ώρα στον δεύτερο όροφο του κτιρίου, στην οδό East 209th Street, στη συνοικία Norwood. Οι πρώτοι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο βρέθηκαν αντιμέτωποι με πυκνούς καπνούς και φλόγες που έβγαιναν από τα παράθυρα, ενώ η πυρκαγιά εξαπλώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα να κηρυχθεί πενταπλός συναγερμός και να κινητοποιηθούν εκατοντάδες στελέχη της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται τρεις πολίτες σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς και τρεις πυροσβέστες που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν υπό διερεύνηση. Ωστόσο, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι πρώτες κλήσεις στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έκαναν λόγο για πιθανή ανάφλεξη μπαταρίας ιόντων λιθίου, ένα ενδεχόμενο που εξετάζουν οι αρμόδιες αρχές.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σημειώθηκε και ένα ακόμη περιστατικό, όταν μια γυναίκα επιχείρησε να εισέλθει στο φλεγόμενο κτίριο για να σώσει τα κατοικίδιά της. Οι αστυνομικοί την εμπόδισαν για λόγους ασφαλείας και ακολούθησε συμπλοκή, με αποτέλεσμα τη σύλληψή της.

Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της έκρηξης και της πυρκαγιάς βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι Αρχές αναμένεται να δώσουν περισσότερες πληροφορίες μόλις ολοκληρωθούν οι πρώτες πραγματογνωμοσύνες.

Με πληροφορίες απο το amNY.