Εκρηκτική δήλωση από το Κρεμλίνο - «Το ΝΑΤΟ βρίσκεται de facto σε πόλεμο με τη Ρωσία»

Σε τοποθέτηση «βόμβα» προχώρησε ο εκπρόσωπος της προεδρίας της Ρωσίας, Ντιμίτρι Πεσκόφ, ο οποίος υποστήριξε πως το ΝΑΤΟ βρίσκεται de facto σε πόλεμο με τη χώρα του.

Αφορμή του συγκεκριμένου σχολίου ήταν η πρόσφατη δήλωση του Πολωνού υπουργού Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι ότι το ΝΑΤΟ δεν βρισκόταν σε πόλεμο με τη Ρωσία, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων TASS.



«Το ΝΑΤΟ βρίσκεται σε πόλεμο με τη Ρωσία», δήλωσε ο Πεσκόφ σε συνέντευξη Τύπου και συνέχισε αναφέροντας πως «είναι προφανές και δεν χρειάζεται καμία πρόσθετη επιβεβαίωση». Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, «το ΝΑΤΟ συμμετέχει de facto σε αυτόν τον πόλεμο» παρέχοντας άμεση και έμμεση υποστήριξη στο καθεστώς του Κιέβου.

Σφοδρές αντιδράσεις των ευρωπαϊκών χωρών στις επιθέσεις της Ρωσίας

Η Ρουμανία κάλεσε την Κυριακή (14/9), τον πρεσβευτή της Ρωσίας για να καταγγείλει την «απαράδεκτη» διείσδυση ρωσικού drone στον ρουμάνικο εναέριο χώρο το Σάββατο, λίγες ημέρες έπειτα από ένα αντίστοιχο περιστατικό στην Πολωνία.

Το Βουκουρέστι εξέφρασε στον Ρώσο πρεσβευτή Βλαντίμιρ Λιπάιεφ την «έντονη διαμαρτυρία του» για αυτή την «απαράδεκτη και ανεύθυνη» ενέργεια, όπως ανέφερε σε ανακοίνωση το υπουργείο Εξωτερικών της Ρουμανίας.

«Ζήτησε επίμονα από τη ρωσική πλευρά να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα» προκειμένου να αποφύγει να επαναληφθεί μια αντίστοιχη «παραβίαση της κυριαρχίας της Ρουμανίας».

Η σύρραξη στην Πολωνία

Τη νύχτα της Τρίτης 9 προς Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, 19 ρωσικά drones διείσδυσαν στον πολωνικό εναέριο χώρο, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Έκτοτε η Πολωνία είναι σε κατάσταση συναγερμού, όπως και οι χώρες του ΝΑΤΟ που διατηρούν στρατεύματα στο έδαφός της.

«Αυτά τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά συμβάλλουν στην κλιμάκωση και την ενίσχυση των απειλών για την περιφερειακή ασφάλεια», τόνισε το ρουμάνικο υπουργείο Εξωτερικών.

Στην ανακοίνωσή του υπογράμμισε εξάλλου ότι η Ρουμανία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, «παραμένει σε επαφή με τους συμμάχους της».

Νωρίτερα χθες το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας είχε χαρακτηρίσει το περιστατικό «νέα πρόκληση για την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα».