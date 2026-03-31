«Έκρηξη» καταγγελιών για βία στη δουλειά: Αύξηση 43% σε ένα χρόνο

Όλο και πιο συχνά φτάνουν στις αρχές περιστατικά βίας και παρενόχλησης στην εργασία, με τα τελευταία στοιχεία να δείχνουν ότι το πρόβλημα όχι μόνο παραμένει, αλλά είναι βαθιά ριζωμένο στους χώρους δουλειάς. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Επιθεώρησης Εργασίας για το 2025, οι καταγγελίες έχουν αυξηθεί αισθητά, αποτυπώνοντας μια πραγματικότητα που πολλοί εργαζόμενοι βιώνουν καθημερινά.

Μέσα στο 2025 καταγράφηκαν 455 υποθέσεις εργατικών διαφορών για βία και παρενόχληση, έναντι 318 το 2024 και 230 το 2023. Η αύξηση φτάνει το 43% σε σχέση με πέρυσι, ενώ σε διάστημα τριών ετών οι καταγγελίες έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί. Παράλληλα, 480 εργαζόμενοι προσέφυγαν στις αρμόδιες υπηρεσίες, αριθμός επίσης αυξημένος σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η τάση αυτή δεν αποδίδεται μόνο στην αύξηση των περιστατικών, αλλά και στο γεγονός ότι περισσότεροι εργαζόμενοι επιλέγουν πλέον να καταγγέλλουν τέτοιες συμπεριφορές, σπάζοντας τη σιωπή των προηγούμενων ετών και αξιοποιώντας τα διαθέσιμα εργαλεία προστασίας.

«Μαύρη» πρωτιά για τα μεγάλα αστικά κέντρα

Τα περισσότερα περιστατικά καταγράφονται στα μεγάλα αστικά κέντρα, με την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τον Πειραιά να συγκεντρώνουν περίπου το 74% των καταγγελιών. Την ίδια ώρα, αυξημένη ένταση εμφανίζεται και σε περιοχές με έντονη τουριστική δραστηριότητα, όπου οι συνθήκες εργασίας είναι πιο απαιτητικές και συχνά εποχικές.

Δεν είναι τυχαίο εξάλλου ότι οι καταγγελίες αυξάνονται τους μήνες της τουριστικής περιόδου. Από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο καταγράφεται μεγαλύτερη συχνότητα, με αιχμές τον Ιούνιο, τον Αύγουστο και τον Οκτώβριο, περίοδο κατά την οποία αυξάνεται η πίεση σε βασικούς κλάδους της οικονομίας.

Σε επίπεδο δραστηριότητας, τα περισσότερα περιστατικά εντοπίζονται στον τουρισμό και ειδικότερα στην εστίαση, ενώ ακολουθεί το εμπόριο με ποσοστό γύρω στο 21%, επιβεβαιώνοντας ότι οι κλάδοι με έντονη εξυπηρέτηση κοινού, αυξημένα ωράρια και εποχικότητα εμφανίζουν μεγαλύτερη έκθεση σε τέτοιου είδους φαινόμενα.

Κυριαρχεί η σεξουαλική παρενόχληση

Σε ό,τι αφορά τη μορφή της παρενόχλησης, η καθημερινή πίεση φαίνεται να κυριαρχεί. Σχεδόν 8 στις 10 καταγγελίες αφορούν ψυχολογική, λεκτική ή ηθική παρενόχληση, ενώ σε ένα 15% περιλαμβάνεται και σωματική βία. Τα περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης είναι λιγότερα, περίπου 6%, αλλά παραμένουν ιδιαίτερα σοβαρά και ευαίσθητα.

Η έμφυλη διάσταση του φαινομένου παραμένει έντονη, καθώς οι γυναίκες αποτελούν το 67% των καταγγελλόντων. Ωστόσο, το γεγονός ότι το 33% των καταγγελιών προέρχεται από άνδρες δείχνει ότι το πρόβλημα αφορά συνολικά τον κόσμο της εργασίας και δεν περιορίζεται σε ένα φύλο.

Αλλάζει, πάντως, και το περιεχόμενο των καταγγελιών. Κι αυτό, διότι σε περίπου 4 στις 10 περιπτώσεις, οι καταγγελίες στρέφονται κατά εργοδοτών, ποσοστό μειωμένο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Στην πλειονότητα των υποθέσεων, οι καταγγελλόμενοι είναι άλλοι εργαζόμενοι – είτε προϊστάμενοι είτε συνάδελφοι – γεγονός που δείχνει ότι η βία και η παρενόχληση συνδέονται ευρύτερα με την καθημερινή λειτουργία και την κουλτούρα των επιχειρήσεων.

Στις περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης, σχεδόν 9 στις 10 καταγγελίες προέρχονται από γυναίκες, ενώ η συντριπτική πλειονότητα των καταγγελλομένων είναι άνδρες. Παράλληλα, καταγράφονται πλέον και περιστατικά μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου, κάτι που δείχνει ότι το φαινόμενο είναι πιο σύνθετο απ’ όσο συχνά θεωρείται.