Έκρηξη σε εργαστήριο στα Χανιά - Ένας τραυματίας με εγκαύματα

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης 23/7 στα Χανιά, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε σε ισόγειο εργαστήριο στην περιοχή Λιβάδια.

Από την ισχυρή έκρηξη προκλήθηκε φωτιά, με το εργαστήριο να τυλίγεται στις φλόγες, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το εργαστήριο δεν βρισκόταν σε λειτουργία. Ο ιδιοκτήτης του χώρου, ο οποίος κατασκεύαζε στο παρελθόν σωστικές λέμβους, μετέβη στο κτίριο προκειμένου να ελέγξει κάτι, όταν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες σημειώθηκε η έκρηξη.

Ο άνδρας τραυματίστηκε ελαφρά, φέροντας εγκαύματα, και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.