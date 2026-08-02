Έκρηξη σε πολυτελές εστιατόριο στη Μόσχα: Γυναίκα μετέφερε βόμβα χωρίς να το γνωρίζει - 3 νεκροί

Συναγερμός σήμανε στη Μόσχα μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο κέντρο της ρωσικής πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 21 να τραυματιστούν.

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 20:00 τοπική ώρα, κοντά σε θερινή καφετέρια στην πλατεία Κουντρινσκάγια, σε σημείο που βρίσκεται μέσα ή κοντά σε έναν από τους επτά περίφημους σταλινικούς ουρανοξύστες της Μόσχας.

UPDATE: A woman carrying a homemade explosive device attempted to enter the Balzi Rossi restaurant in central Moscow before the device detonated, killing three people and injuring 21 others, according to Russia's National Anti-Terrorism Committee.



The committee said the woman… https://t.co/IcPmG8ILqN pic.twitter.com/wjCd2uJ86R — Global OSINT (@GlobalOSINTHQ) August 1, 2026

Αυτοσχέδια βόμβα το πιθανότερο σενάριο

Αρχικά, η κρατική τηλεόραση της Ρωσίας μετέδωσε ότι η έκρηξη ενδέχεται να προκλήθηκε από φιάλη αερίου, ωστόσο το Reuters σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει αυτή την πληροφορία.

Νεότερες αναφορές ρωσικών μέσων ενημέρωσης κάνουν λόγο για αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό. Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο RIA, μια γυναίκα, πιθανότατα ουκρανικής καταγωγής, φέρεται να επιχείρησε να εισέλθει στο πολυτελές ιταλικό εστιατόριο «Balzi Rossi» λίγο πριν από την έκρηξη, αλλά σταμάτησε από τον φύλακα ασφαλείας.

Η γυναίκα φέρεται να σκοτώθηκε από την έκρηξη, όπως και ο φύλακας ασφαλείας και ένας πελάτης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα ενδέχεται να μην γνώριζε ότι μετέφερε εκρηκτικό μηχανισμό, μεταδίδει το Reuters.

Η βόμβα φέρεται να είχε ισχύ αντίστοιχη με περίπου ένα κιλό TNT και να περιείχε μεταλλικά θραύσματα. Αρκετοί από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

REUTERS/Anastasia Barashkova

Εξετάζεται απομακρυσμένη πυροδότηση

Η εφημερίδα «Kommersant», επικαλούμενη δικές της πηγές, αναφέρει ότι ο εκρηκτικός μηχανισμός ενδέχεται να πυροδοτήθηκε εξ αποστάσεως, με στόχο να προκαλέσει θύματα μεταξύ των πελατών που βρίσκονταν στην εξωτερική καλοκαιρινή βεράντα του εστιατορίου.

Το «The Baza», μέσο ενημέρωσης που θεωρείται ότι διατηρεί επαφές με τις ρωσικές αστυνομικές αρχές, ανέφερε επίσης ότι η έκρηξη σημειώθηκε στο «Balzi Rossi». Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του εστιατορίου, το κατάστημα ήταν κλειστό το Σάββατο λόγω ιδιωτικής εκδήλωσης.

Στο σημείο έσπευσαν ανακριτές και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε από τις Αρχές. Το RIA δημοσίευσε εικόνες με βαριά οπλισμένους αστυνομικούς να βρίσκονται στο σημείο, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια της έκρηξης.