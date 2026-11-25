Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των Αρχών για την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία τα ξημερώματα της Τρίτης (24/11).

Οι αστυνομικοί, που έχουν αναλάβει τις έρευνες, κάνουν «φύλλο και φτερό» κάθε στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει στους δύο άνδρες που άφησαν στο σημείο τον εκρηκτικό μηχανισμό.

Τα δύο άτομα που αναζητούνται, όπως έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, έσπασαν τη τζαμαρία της καφετέριας που βρίσκεται επί της οδού Σινώπης και έριξαν στο εσωτερικό τον εκρηκτικό μηχανισμό, προκαλώντας την πλήρη καταστροφή του καταστήματος και εκτεταμένες υλικές ζημιές σε διπλανά κτίρια.

Η στιγμή της ισχυρής έκρηξης:

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή της έκρηξης στην καφετερία της Ν. Ιωνίας pic.twitter.com/OgMUrRY3XD — Flash.gr (@flashgrofficial) November 24, 2026

Όπως φαίνεται στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές, δύο άτομα με μοτοσικλέτα προσέγγισαν το σημείο, με τον οδηγό της μηχανής να κατεβαίνει και να σπάει την τζαμαρία, να πετάει μέσα τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό και σε δευτερόλεπτα να εξαφανίζονται. Περίπου 1 λεπτό αργότερα, ακολούθησε η έκρηξη.

Οι αστυνομικοί αναλύουν το βιντεοληπτικό υλικό, χαρτογραφώντας το δρομολόγιο διαφυγής των δραστών με τη μοτοσικλέτα.

Ήταν η δεύτερη εμπρηστική επίθεση με θύμα τον ιδιοκτήτη

Σημειώνεται πως πριν 11 μέρες, το πλυντήριο αυτοκινήτων στη Λιοσίων, ιδιοκτησίας του ίδιου ανθρώπου με την καφετέρια, είχε γίνει επίσης στόχος επίθεσης.

Παράλληλα, πέρσι, στην ίδια επιχείρηση που τότε διατηρούσε άλλος ιδιοκτήτης, είχε σημειωθεί επεισόδιο με πυροβολισμούς.