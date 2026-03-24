Κύπρος: Έκρηξη στο νυχτερινό μαγαζί που θα εμφανιστεί ο Κωνσταντίνος Αργυρός

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης 24 Μαρτίου στη Λευκωσία, όταν εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη στην είσοδο νυχτερινού κέντρου, όπου ήταν προγραμματισμένο να εμφανιστεί απόψε, Τρίτη 24 Μαρτίου, ο δημοφιλής τραγουδιστής Κωνσταντίνος Αργυρός.

Σύμφωνα με τον Alpha, η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε ωστικό κύμα που διέλυσε τη γυάλινη πρόσοψη του καταστήματος, ευτυχώς χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Ο ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου, στην κατάθεσή του, ανέφερε ότι δεν είχε προσωπικές ή επαγγελματικές διαφορές με κανέναν και δεν μπορεί να υποψιαστεί κάποιον. Παρ' όλα αυτά, οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ ένα από τα σενάρια που διερευνώνται αφορά πιθανή επαγγελματική αντιζηλία με αφορμή τη σημερινή εκδήλωση.

Παρά το περιστατικό, αποφασίστηκε ότι η προγραμματισμένη εμφάνιση του Κωνσταντίνου Αργυρού θα πραγματοποιηθεί κανονικά, με αυξημένα μέτρα ασφαλείας.