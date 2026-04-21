Έκρηξη στους Αμπελόκηπους: Την απαλλαγή του Νίκου Ρωμανού και δύο ακόμη ζητά η εισαγγελέας

Την απαλλαγή του Νίκου Ρωμανού και άλλων δύο συγκατηγορουμένων του για την υπόθεση της βόμβας μεγατόνων στους Αμπελόκηπους εισηγείται η εισαγγελέας της έδρας, ζητώντας παράλληλα να κηρυχθούν ένοχες δύο κατηγορούμενες.

Η εισαγγελική λειτουργός ζητά να καταδικαστούν οι δύο γυναίκες -η κατηγορούμενη που ήταν στο διαμέρισμα την ώρα της έκρηξης και η γυναίκα που της έδωσε τα κλειδιά- για συγκρότηση και ένταξη τρομοκρατικής οργάνωσης, διακεκριμένη κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών, κατοχή εκρηκτικών υλών, εκρηκτικών μηχανισμών, πιστολιών και πυρομαχικών, προμήθεια και κατοχή εκρηκτικών υλών.



Όπως ανέφερε η εισαγγελέας το διαμέρισμα στην οδό Αρκαδίας ήταν ένα «ιδανικό κρησφύγετο». Όπως είπε, «η επιλογή του συγκεκριμένου διαμερίσματος δεν είναι τυχαία, είναι στη λαϊκή συνοικία των Αμπελόκηπων στις παρυφές του δήμου της Αθήνας σε κομβικό σημείο ανάμεσα σε σημαντικές κομβικές αρτηρίες της Αθήνας με εγγύτητα σε κρατικές δομές ελάχιστα μέτρα από ΤΑ Αμπελοκήπων, μεγάλα ξενοδοχεία, ΓΑΔΑ, το πάρκο χωροφυλακής και υπουργείο Δικαιοσύνης. Και η πρώτη που το γνώριζε ήταν η Δήμητρα Ζ. που στο παρελθόν έχει επισκεφθεί το ακίνητο». Πρόσθεσε δε ότι: «κυρίαρχο πρόσωπο είναι η Δήμητρα Ζ. Όλα είναι γύρω από το πρόγραμμα των υποχρεώσεών της ώστε όταν η επιχείρηση έχει ολοκληρωθεί, εκείνη να είναι πολύ μακριά».

Η εισαγγελέας μίλησε για μια οργάνωση με στόχο άγνωστη κρατική δομή.

Αναφερόμενη στο Νίκο Ρωμανό επεσήμανε τα αποτελέσματα της έκθεσης δακτυλοσκόπησης όπου αναγραφόταν ότι «εντός σχισμένης και ρυπαρής σακούλας απορριμμάτων βρέθηκε τυλιγμένο όπλο» πάνω στην οποία εντοπίστηκε ένα τμήμα εξωτερικού δακτυλικού αποτυπώματος του Νίκου Ρωμανού και ένα εσωτερικό του πέμπτου κατηγορουμένου Αργύρη Κ. Παράλληλα, «διαπιστώθηκε πως εκτός από τα αποτυπώματα κατηγορουμένων υπήρχαν κι άλλα αταυτοποίητα.

Το γεγονός αυτό μαρτυρά ότι το πρώτον η σακούλα δεν είναι μιας χρήσεως και χρησιμοποιήθηκε πολλές φορές… δεν μπορώ να φανταστώ ότι χρειάστηκαν πέντε άνθρωποι για να βάλουν τα όπλα σε μια τσάντα… Είναι δυνατόν να πήρε μέτρα για να είναι καθαρό το όπλο αλλά να μην έκανε το ίδιο και για τη σακούλα; Οι όποιες ενδείξεις δεν αναδείχθηκαν στο δικαστήριο σας ως πλήρης αποδείξεις. Σε αυτή τη συγκεκριμένη υπόθεση εγείρονται πολύ σοβαρές αμφιβολίες για αυτό ζητώ την απαλλαγή τους. Αντίστοιχα ζητώ την απαλλαγή του τρίτου κατηγορούμενου όλες τις πράξεις για τους ίδιους λόγους αφού απλά συνοδεύσει την σχέση τους σε ένα ραντεβού».