«Έκρηξη» της ΕΕ κατά Τραμπ: «Απαράδεκτη κάθε απειλή ανάμειξης των ΗΠΑ στα εσωτερικά μας»

Την έντονη αντίδραση των Βρυξελλών έχει προκαλέσει η νέα «Στρατηγική Εθνικής Ασφαλείας» της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία περιλαμβάνει σκληρές αναφορές για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη δημογραφική της πορεία και τις μεταναστευτικές πολιτικές της.

Σύμφωνα με το Euronews, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, μιλώντας στο Ινστιτούτο Ζακ Ντελόρ, έκανε λόγο για «απαράδεκτη απειλή ανάμειξης» στις εσωτερικές πολιτικές διαδικασίες της Ευρώπης, τονίζοντας πως «οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τους Ευρωπαίους πολίτες για να επιλέξουν ποιοι είναι οι ‘καλοί’ και ποιοι οι ‘κακοί’».

Ο Κόστα υπογράμμισε ότι ΕΕ και ΗΠΑ είναι φυσιολογικό να έχουν διαφορετικές απόψεις σε πολλά ζητήματα, όμως «η ευθεία παρέμβαση στη δημόσια συζήτηση της Ευρώπης ξεπερνά κάθε όριο». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη διαφορετική αντίληψη περί ελευθερίας της έκφρασης μεταξύ των δύο πλευρών:

«Δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική ελευθερία λόγου χωρίς ελευθερία ενημέρωσης. Και δεν μπορεί να υπάρξει ελευθερία ενημέρωσης όταν η δημόσια σφαίρα υποκαθίσταται από τα συμφέροντα των τεχνο-ολιγαρχών στις Ηνωμένες Πολιτείες», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η νέα στρατηγική Τραμπ και οι αιχμές κατά της Ευρώπης

Το έγγραφο πολιτικής που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή από την Ουάσιγκτον καταφέρεται με σκληρή γλώσσα κατά των ευρωπαϊκών θεσμών, κατηγορώντας τους ότι «υπονομεύουν την πολιτική ελευθερία και την εθνική κυριαρχία».

Μεταξύ άλλων, η αμερικανική πλευρά αναφέρεται:

στη μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ,

στην «κατάρρευση της γεννητικότητας»,

στην «απώλεια εθνικής αυτοπεποίθησης»

και στην «καταστολή της ελεύθερης έκφρασης» στην ήπειρο.

Στόχος του εγγράφου, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, είναι η «διόρθωση της πορείας» της Ευρώπης, κάτι που στις Βρυξέλλες εκλαμβάνεται ως άμεση πολιτική παρέμβαση.

Η νέα Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας των ΗΠΑ – Ένα «σχέδιο μάχης»

Η πρόσφατα δημοσιευμένη Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας των ΗΠΑ καταγράφει για πρώτη φορά με ξεκάθαρο τρόπο ότι η Ουάσιγκτον θεωρεί πως η ασφάλεια της Ευρώπης εξαρτάται από μια πολιτική στροφή προς τα δεξιά. Το έγγραφο κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Ένωση για:

αύξηση μεταναστευτικών ροών,

χαμηλά ποσοστά γεννήσεων,

και υποτιθέμενη διάβρωση δημοκρατικών ελευθεριών.

Η διατύπωση θυμίζει έντονα τη ρητορική της ευρωπαϊκής άκρας δεξιάς και τη λεγόμενη «θεωρία της μεγάλης αντικατάστασης», μια θεωρία συνωμοσίας που υποστηρίζει ότι οι ελίτ επιδιώκουν την «αλλοίωση» του πληθυσμού.

«Θέλουμε η Ευρώπη να παραμείνει ευρωπαϊκή», τονίζεται στο έγγραφο, προειδοποιώντας ότι σε λίγες δεκαετίες ορισμένα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ ενδέχεται να αποκτήσουν πλειοψηφία μη Ευρωπαίων πολιτών — κάτι που, κατά την Ουάσιγκτον, θέτει υπό αμφισβήτηση τη μελλοντική τους στάση στη Συμμαχία.

Πίεση για «αλλαγή καθεστώτος» και στήριξη στην ακροδεξιά

Το έγγραφο προτείνει στην ουσία παρέμβαση στις ευρωπαϊκές πολιτικές εξελίξεις, κάνοντας λόγο για:

«καλλιέργεια αντίστασης» στα κράτη-μέλη,

ενίσχυση «πατριωτικών ευρωπαϊκών κομμάτων»,

αναδιάταξη του πολιτικού τοπίου προς τα δεξιά.

Όπως σχολιάζει το Politico, το μήνυμα συνοψίζεται στο: «Υποστηρίξτε την ακροδεξιά για να κάνετε την Ευρώπη ξανά μεγάλη».

«Η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει κυρίαρχη»

Ο Αντόνιο Κόστα, παρά τον έντονο τόνο, διατήρησε την πάγια θέση της ΕΕ ότι οι ΗΠΑ παραμένουν σημαντικός σύμμαχος. Ωστόσο, ξεκαθάρισε:

«Αν είμαστε σύμμαχοι, οφείλουμε να σεβόμαστε την κυριαρχία ο ένας του άλλου. Η Ευρώπη μας πρέπει να είναι κυρίαρχη».

Υπενθυμίζεται ότι ήδη από τον Φεβρουάριο, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είχε προκαλέσει αντιδράσεις, όταν σε ομιλία του στο Μόναχο έκανε λόγο για «υποχώρηση της ελευθερίας της έκφρασης» στην Ευρώπη, ανοίγοντας τον δρόμο για τη σημερινή κλιμάκωση της ρητορικής από την πλευρά της Ουάσινγκτον.