Έκρυβε τις πέτρες στο κουτί παραγγελιών ο ντελιβεράς που τραυμάτιζε γυναίκες στα βόρεια προάστια

Προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο 28χρονος διανομέας από το Πακιστάν, ο οποίος κατηγορείται για τις αλλεπάλληλες επιθέσεις με πέτρες σε οκτώ πολίτες σε Κηφισιά, Διόνυσο και τα βόρεια προάστια.

Ο νεαρός οδηγήθηκε χθες, Τρίτη 5 Μαΐου, στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και πέντε πλημμελήματα. Μεταξύ αυτών, βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, επικίνδυνη σωματική βλάβη, επίθεση σε αδύναμο άτομο, καθώς και οπλοφορία, οπλοχρησία και φθορά ξένης περιουσίας.

Στα θύματα περιλαμβάνεται και ένα 15χρονο κορίτσι, το οποίο τραυματίστηκε στο στήθος από πέτρα, ενώ ο 28χρονος φέρεται να έσπασε και τα τζάμια αυτοκινήτου πολίτη χωρίς αιτία.

Η σύλληψή του έγινε το απόγευμα της Δευτέρας στη Νέα Ερυθραία, κοντά στο κατάστημα όπου εργαζόταν, μετά από ταυτοποίηση των θυμάτων. Σύμφωνα με τις αρχές, τον τελευταίο μήνα κυκλοφορούσε με το μηχανάκι της δουλειάς του μεταφέροντας πέτρες μέσα στο κουτί των παραγγελιών και επιτιθέμενος απρόκλητα, στοχεύοντας κυρίως στο κεφάλι.

Οι επιθέσεις χαρακτηρίζονται ως απρόκλητες και ιδιαίτερα βίαιες. Ο δράστης προσέγγιζε τα θύματά του αιφνιδιαστικά και τα χτυπούσε, στοχεύοντας κυρίως στο κεφάλι. Σε μία από τις πιο σοβαρές περιπτώσεις, γυναίκα τραυματίστηκε βαριά στο πρόσωπο και τη γνάθο και νοσηλεύεται, έχοντας δεχθεί επανειλημμένα χτυπήματα με πέτρα. Η κατάσταση της υγείας της παραμένει σοβαρή.

Ορισμένα από τα θύματα κατάφεραν να αντιδράσουν, αποφεύγοντας τα χειρότερα.

«Μου πέταξε πέτρα στον θώρακα, δεν μπορούσα να πάρω ανάσα»

«Έβγαινα από το σπίτι μου και είχα πάει στον κάτω δρόμο για να πάω να πάρω λεωφορείο. Περπατούσα, ήταν 20.30 το βράδυ και κοιτούσα το κινητό μου για να δω σε πόση ώρα περνάει το λεωφορείο. Με τύφλωσαν κάτι φώτα, σηκώνω το κεφάλι μου και απλά βλέπω άσπρα φώτα μπροστά μου και ένα άσπρο κράνος, ένα χέρι να οπλίζει πίσω με μία πέτρα και να μου την πετάει και να με πετυχαίνει στον θώρακα», ανέφερε η 16χρονη κοπέλα, μιλώντας στο MEGA.

«Μετά φοβήθηκα, δεν μπορούσα να πάρω ανάσα. Είχε έρθει σε απόσταση ενός μέτρου περίπου, ήταν πολύ κοντά», πρόσθεσε.

Όπως τόνισε η 16χρονη, ο δράστης δεν είπε τίποτα, απλώς πέταξε την πέτρα πάνω της και έφυγε.

«Έφυγε γρήγορα μετά, γιατί γύρισα το κεφάλι μου να δω. Και μετά προχώρησα λίγο πιο πολύ και μετά κατάλαβα. Μετά πήρα και τους γονείς μου, γιατί δεν μπορούσα να πάρω ανάσα και φοβόμουνα. Είχα πάθει σοκ», είπε.