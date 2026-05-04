Έξαρση της βίας ανηλίκων: Δύο τραυματίες από επιθέσεις σε Νέο Κόσμο και Παγκράτι μέσα σε λίγες ώρες

Ανησυχητική έξαρση καταγράφει το φαινόμενο της βίας και της παραβατικότητας των ανηλίκων. Δύο νέα περιστατικά, τα οποία μάλιστα συνέβησαν μέσα σε διάστημα μερικών ωρών, έρχονται να προστεθούν στον μακρύ κατάλογο των επιθέσεων στους δρόμους με «πρωταγωνιστές» παιδιά και εφήβους.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, τις βραδινές ώρες της Κυριακής, έγιναν δύο επιθέσεις σε ανήλικους σε Νέο Κόσμο και Παγκράτι, με αποτέλεσμα τα θύματα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Ειδικότερα, στην περιοχή του Νέου Κόσμου, στη συμβολή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης με την Ηλία Ηλιού, ομάδα περίπου δέκα ατόμων φέρεται να επιτέθηκε σε τέσσερις ανηλίκους γύρω στις 22:00 το βράδυ. Όπως λέγεται, οι δράστες προσέγγισαν τους ανήλικους ρωτώντας αν είναι από την περιοχή και στη συνέχεια τους επιτέθηκαν. Από την επίθεση ένας ανήλικος, γεννημένος το 2011, τραυματίστηκε σε μηρό και πλάτη από αιχμηρό αντικείμενο (πιθανότατα μαχαίρι) και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου νοσηλεύεται.

Σε δεύτερο περιστατικό, στο Παγκράτι, και συγκεκριμένα στην οδό Αρτέμωνος, ένας 14χρονος μεταφέρθηκε στο ίδιο νοσοκομείο (με ιδία μέσα) σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε στις αστυνομικές αρχές. Όπως ανέφερε, δέχθηκε επίθεση από μια ομάδα περίπου δέκα ατόμων, τα οποία τον πλησίασαν και τον χτύπησαν στο κεφάλι και στα πλευρά.



Η Αστυνομία διερευνά και τα δύο περιστατικά. Εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για τις δύο επιθέσεις: από κόντρες ανάμεσα σε ανηλίκους διαφορετικών περιοχών και σχολείων, μέχρι το σενάριο της οπαδικής βίας.