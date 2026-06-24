Εξέλιξη - βόμβα: Τέλος το «Buongiorno» - Τι θα κάνει η Σκορδά στο MEGA

Η Φαίη Σκορδά είχε πάρει τη διαβεβαίωση από υψηλόβαθμα στελέχη του MEGA πως το κανάλι θα ενεργοποιήσει το +1 του συμβολαίου τους και το «Buongiorno» θα συνεχίσει να βρίσκεται στον αέρα για ακόμη μία σεζόν. Εκκρεμούσε ένα ραντεβού για να συζητήσουν για τις μειώσεις που θα γίνονταν του χρόνου στην εκπομπή.

Το απόγευμα της Τετάρτης 24 Ιουνίου όμως η παρουσιάστρια είχε συνάντηση με τα στελέχη του MEGA που της ανακοίνωσαν πως η εκπομπή σταματά την Παρασκευή 26 Ιουνίου και δεν θα συνεχίσει τη νέα σεζόν, ούτε καν με 40% περικοπές, όπως η ίδια -μέχρι πρότινος- γνώριζε.

Η επόμενη μέρα

Σοκαρισμένη η Σκορδά δεν περίμενε τέτοια αντιμετώπιση, ενδεικτικό του πόσο σκληρά θα είναι τα πράγματα στην τηλεόραση από το φθινόπωρο.

Πηγές μέσα από την εκπομπή της αναφέρουν πως ενώ το κανάλι ενδέχεται να της προτείνει να συνεργαστούν σε κάποιο άλλο project, εκείνη φέρεται -για την ώρα τουλάχιστον- να μην θέλει να κάνει κάποια συζήτηση.

Από το φθινόπωρο λοιπόν δεν αποκλείεται η ενημέρωση να «τραβάει» περισσότερο και να βρεθεί μια πολύ low budget εκπομπή που θα καλύψει το κενό, ή ακόμη και επαναλήψεις ελληνικών σειρών.