ΕΚΤ: Αυξάνουν τους ρυθμούς χρηματοδότησης επιχειρήσεων οι ελληνικές τράπεζες

Ισχυρή δυναμική στη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας καταγράφουν οι τράπεζες, με τις επιδόσεις τους να παραμένουν υψηλότερες από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, όπως προκύπτει από τα νεότερα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται τόσο στη συνολική πιστωτική επέκταση προς τον ιδιωτικό τομέα όσο και στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, όπου η Ελλάδα καταγράφει μία από τις καλύτερες επιδόσεις μεταξύ των χωρών της ζώνης του ευρώ.

Στην 8η θέση η Ελλάδα στην πιστωτική επέκταση

Ειδικότερα την όγδοη υψηλότερη επίδοση μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης, όσον αφορά στην πιστωτική επέκταση προς τον ιδιωτικό τομέα κατέγραψε η Ελλάδα τον Ιούνιο με ρυθμό υπερδιπλάσιο του μέσου όρου της ευρωζώνης.

Τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα, δείχνουν ετήσιο ρυθμό πιστωτικής επέκτασης προς το σύνολο του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα στο 9,44% έναντι 4,22% στην Ευρωζώνη, με τις τρεις υψηλότερες επιδόσεις να εντοπίζονται στη Βουλγαρία ( 16,26%), τη Λετονία (14%) και στη Μάλτα ( 10,87%).

Σε χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, η Ιταλία κατέγραψε επίδοση 4,25%, η Ισπανία 4,42% και η Πορτογαλία 8,65%.

Πέμπτη καλύτερη επίδοση στα επιχειρηματικά δάνεια

Στην πιστωτική επέκταση προς τις επιχειρήσεις (δάνεια προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις) η Ελλάδα κατέγραψε την πέμπτη καλύτερη επίδοση στην ευρωζώνη με 11,28%, σχεδόν τριπλάσια του μέσου όρου της ζώνης του ευρώ (4,05%) ενώ προηγούνται η Ιρλανδία με ρυθμό 11,70%, η Βουλγαρία με 12,81%, η Λετονία με 14,60% και η Λιθουανία με 16,99%. Στις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, η Ιταλία σημείωσε ετήσιο ρυθμό πιστωτικής επέκτασης τον Ιούνιο 3,97%, η Ισπανία 4,74% και η Πορτογαλία 5,74%.

Κοντά στον μέσο όρο της Ευρωζώνης τα νοικοκυριά

Όσον αφορά στην πιστωτική επέκταση προς τα νοικοκυριά, οι ελληνικές επιδόσεις φέρνουν τη χώρα πολύ κοντά στο μέσο όρο της Ευρωζώνης μετά από μια μακρά περίοδο συρρίκνωσης των καθαρών ροών στη στεγαστική πίστη (αν και από τον Οκτώβριο του 2025, η πιστωτική επέκταση στα στεγαστικά πέρασε και πάλι σε θετικό έδαφος).

Ο ετήσιος ρυθμός πιστωτικής επέκτασης προς τα νοικοκυριά ανήλθε τον Ιούνιο στην Ελλάδα στο 2,83% έναντι 2,93% στην Ευρωζώνη, με την Ιταλία στο 2,66%, την Ισπανία στο 3,53% και την Πορτογαλία στο 10,11%.