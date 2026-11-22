Η Ευρώπη καλεί τα νοικοκυριά να μπορούν να αντιμετωπίσουν μόνα τους τις πρώτες 72 ώρες μιας έκτακτης κατάστασης. Από φυσικές καταστροφές και διακοπές ηλεκτροδότησης μέχρι ευρύτερες κρίσεις, οι πολίτες καλούνται να διαθέτουν βασικά αποθέματα και ένα στοιχειώδες σχέδιο επιβίωσης.

Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση κρίσεων συστήνουν στους πολίτες να είναι αυτάρκεις κατά τις πρώτες 72 ώρες, όταν οι κυβερνοεπιθέσεις ή οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σαμποτάρουν κρίσιμες υποδομές και οι φυσικές καταστροφές διαταράσσουν τα δίκτυα μεταφορών και επικοινωνιών.

Τρόφιμα, νερό και μετρητά. Τσάντες που μπορείτε να πάρετε μαζί σας γεμάτες με έγγραφα και φάρμακα. Σχέδια εκκένωσης και πρακτικές δεξιότητες, όπως μαγείρεμα χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και πρώτες βοήθειες, είναι σε γενικές γραμμές τα βασικά στοιχεία που καλείται να έχει μαζί του και να γνωρίζει ο κάθε πολίτης.

Η αυτάρκεια κατά τις πρώτες 72 ώρες μιας κρίσης είναι ζωτικής σημασίας, καθώς «μειώνει την πίεση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τους επιτρέπει να επικεντρωθούν σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη», δήλωσε στο Euronews η Χάτζα Λάχμπιμπ, Επίτροπος της ΕΕ για την Ισότητα, την Ετοιμότητα και τη Διαχείριση Κρίσεων.

Οι κατευθυντήριες γραμμές δεν είναι δεσμευτικές. «Τα κράτη μέλη έχουν συμμετάσχει καθ’ όλη τη διάρκεια», δήλωσε η Λάχμπιμπ, αλλά «η ΕΕ δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι πολίτες είναι «εξίσου προετοιμασμένοι». Αυτή είναι ευθύνη κάθε κράτους μέλους».

Ωστόσο, λίγοι άνθρωποι είναι έτοιμοι για μια κρίση που μπορεί να ξεσπάσει σήμερα. Το Βαρόμετρο Ετοιμότητας για Ατομικές Κρίσεις στη Βαλτική για το 2026 του Πανεπιστημίου της Λετονίας, το οποίο διεξήγαγε έρευνα σε κατοίκους δέκα ευρωπαϊκών πόλεων σε οκτώ χώρες της Βόρειας και Ανατολικής Ευρώπης (καθώς και στην Ισλανδία και τη Νορβηγία), διαπίστωσε ότι μόνο το 8% αισθάνεται αρκετά ή πλήρως προετοιμασμένο. Το 44% σχεδιάζει να βελτιώσει την ετοιμότητά του εντός έξι μηνών.

Ουσιαστικά, η πραγματικότητα δείχνει ότι η ετοιμότητα παραμένει ζητούμενο για τη μεγάλη πλειονότητα καθώς εκτός του ότι μόλις 8% δηλώνει αρκετά ή πλήρως προετοιμασμένο, υπήρξαν και άλλα ευρήματα που καταδεικνύουν ότι οι πολίτες δεν είναι έτοιμοι για έκτακτες κρίσεις. Ενδεικτικά να αναφέρουμε πως μόνο το 31% διαθέτει επαρκές πόσιμο νερό για 72 ώρες, περίπου 30% χρειάζεται οικονομική βοήθεια για να προετοιμαστεί.

Συνεπώς, η προετοιμασία δεν είναι απλώς θέμα ενημέρωσης ή προσωπικής ευθύνης. Προϋποθέτει χρήματα, αποθηκευτικό χώρο, πρόσβαση σε βασικά αγαθά και δυνατότητα κάλυψης πρόσθετων αναγκών. Για ένα νοικοκυριό που δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις καθημερινές του υποχρεώσεις, η δημιουργία ενός αποθέματος έκτακτης ανάγκης μπορεί να αποτελεί πολυτέλεια.

Ειδική αναφορά κάνει η έρευνα στα άτομα με αναπηρία. Το 91% δεν διαθέτει προσωπικό σχέδιο αντιμετώπισης καταστροφών, ενώ το 43% δεν μπορεί να απομακρυνθεί από έναν χώρο κινδύνου χωρίς βοήθεια. Εδώ αναδεικνύεται ότι η ετοιμότητα δεν αφορά μόνο τρόφιμα και νερό, αλλά και την προσβασιμότητα, την υποστήριξη και την προστασία όσων έχουν αυξημένες ανάγκες.

Η ευρωπαϊκή σύσταση για ετοιμότητα 72 ωρών αναδεικνύει μια σημαντική ανάγκη: οι κοινωνίες πρέπει να μπορούν να αντέχουν τις πρώτες ώρες μιας κρίσης. Όμως, όταν η δυνατότητα προετοιμασίας εξαρτάται από το εισόδημα, την ηλικία ή τη σωματική κατάσταση, η ατομική ευθύνη δεν αρκεί.