Έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί - Ποιοι θα δουν έως και 450 ευρώ στους λογαριασμούς τους

Η αντίστροφη μέτρηση για την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ για κάθε παιδί έχει ξεκινήσει, καθώς μέχρι τις 30 Ιουνίου χιλιάδες οικογένειες αναμένεται να δουν «ζεστό χρήμα» στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Πρόκειται για μια εφάπαξ οικονομική στήριξη που θα καταβληθεί ανά εξαρτώμενο τέκνο, με αποτέλεσμα οικογένειες με δύο παιδιά να λάβουν 300 ευρώ, με τρία παιδιά 450 ευρώ, ενώ τα ποσά αυξάνονται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών που έχουν δηλωθεί ως εξαρτώμενα στη φορολογική δήλωση του 2024.

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί αυτόματα, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους. Τα χρήματα θα πιστωθούν στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ, με βάση τα στοιχεία που έχουν ήδη καταχωριστεί στο φορολογικό μητρώο.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι γονείς που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο παιδί πέραν του πρώτου.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ και αυξάνεται επίσης κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί πέραν του πρώτου.

Στο εισόδημα συνυπολογίζονται όλα τα δηλωθέντα ποσά, ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης, είτε πρόκειται για φορολογούμενα είτε για απαλλασσόμενα εισοδήματα, καθώς και πραγματικά ή τεκμαρτά εισοδήματα.

Τι ισχύει για έγγαμους και χωριστές δηλώσεις

Στις περιπτώσεις κοινής φορολογικής δήλωσης, το συνολικό ποσό της ενίσχυσης θα καταβληθεί στον σύζυγο ή στο μέρος συμφώνου συμβίωσης που εμφανίζεται ως υπόχρεος στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Αντίθετα, όταν οι γονείς υποβάλλουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις, η ενίσχυση που αντιστοιχεί στα κοινά εξαρτώμενα τέκνα θα μοιράζεται ισόποσα, με το 50% να καταβάλλεται σε κάθε γονέα.

Για τα μη κοινά εξαρτώμενα τέκνα, το ποσό θα καταβάλλεται εξ ολοκλήρου στον γονέα που τα δηλώνει ή κατά το ήμισυ σε κάθε γονέα εφόσον εμφανίζονται και στις δύο δηλώσεις.

Ποιοι μπορεί να πληρωθούν αργότερα

Υπάρχει πρόβλεψη και για περιπτώσεις όπου προστέθηκε εξαρτώμενο τέκνο μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης του 2024. Στις περιπτώσεις αυτές η καταβολή της ενίσχυσης ή του πρόσθετου ποσού που προκύπτει μπορεί να πραγματοποιηθεί έως τις 31 Αυγούστου, υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική μεταβολή θα έχει δηλωθεί στο Μητρώο της ΑΑΔΕ έως τις 31 Ιουλίου.

Υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών επισημαίνουν οτι η πληρωμή αναμένεται να δώσει μια μικρή αλλά ουσιαστική οικονομική ανάσα σε χιλιάδες οικογένειες που συνεχίζουν να πιέζονται από το αυξημένο κόστος διαβίωσης και τις ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες.