Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στην έκτακτη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την Πέμπτη και την Παρασκευή, 26 και 27 Νοεμβρίου. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034, με την ελληνική κυβέρνηση να θέτει ως βασική προτεραιότητα τη διατήρηση των ευρωπαϊκών πόρων για τη Συνοχή και την Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Η ελληνική στάση στη διαπραγμάτευση

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η Αθήνα αναγνωρίζει την προσπάθεια του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, να περιορίσει τις αποστάσεις μεταξύ των διαφορετικών θέσεων των κρατών-μελών, ώστε να καταστεί εφικτή μια συμφωνία για τον νέο προϋπολογισμό έως το τέλος του έτους.

Για τον σκοπό αυτό έχει καταθέσει νέα διαπραγματευτική πρόταση, γνωστή ως «Negobox», η οποία θα συζητηθεί κατά τη διήμερη συνάντηση στη βελγική πρωτεύουσα.

Η Ελλάδα προσέρχεται στις συνομιλίες με εποικοδομητική διάθεση, ωστόσο διαφωνεί με ένα δημοσιονομικό πλαίσιο που περιορίζει τις συνολικές επενδυτικές δυνατότητες της Ένωσης και αποδυναμώνει την Πολιτική Συνοχής. Όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, η Αθήνα επιδιώκει έναν προϋπολογισμό που να ανταποκρίνεται στις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες και να στηρίζεται στην αλληλεγγύη, την ασφάλεια και τη συνοχή.

«Δεν μπορεί η Ευρώπη να ζητά από τον εαυτό της περισσότερα και ταυτόχρονα να επιλέγει να επενδύει λιγότερα. Δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή Ευρώπη με έναν αδύναμο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό», είναι το μήνυμα που συνοδεύει την ελληνική θέση.

Οι κόκκινες γραμμές για Συνοχή και ΚΑΠ

Η Αθήνα εκτιμά ότι αρκετές από τις ελληνικές προτάσεις έχουν ληφθεί υπόψη στη νέα διαπραγματευτική πρόταση. Παρά ταύτα, ο πρωθυπουργός αναμένεται να ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει περιθώριο αποδοχής πρόσθετων περικοπών στους πόρους της Πολιτικής Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, η Ελλάδα θεωρεί αναγκαίο έναν ευρωπαϊκό προϋπολογισμό με επαρκή χρηματοδότηση, καθώς η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές προκλήσεις στην ανταγωνιστικότητα, την κοινωνική και περιφερειακή συνοχή, την ασφάλεια και τη στρατηγική αυτονομία της.

Στην ίδια κατεύθυνση, γίνεται αναφορά και στην έκθεση Draghi, η οποία υπογραμμίζει την ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις. Η ελληνική πλευρά επισημαίνει ότι αυτή η ανάγκη δεν μπορεί να συνδυάζεται με έναν προϋπολογισμό που περιορίζει τα διαθέσιμα μέσα της Ένωσης. «Δεν υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω περικοπές σε ένα ήδη περιορισμένο δημοσιονομικό πλαίσιο», τονίζουν οι ίδιες πηγές.

Τι προτείνει η Ελλάδα για τους νέους ίδιους πόρους

Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων θα βρεθεί και το ζήτημα των ίδιων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα υποστηρίζει τη διαμόρφωση ενός δικαιότερου και πιο ισορροπημένου συστήματος εσόδων, καθώς και την εξέταση νέων πηγών χρηματοδότησης.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και οι μελλοντικές δημοπρασίες ραδιοφάσματος 6G.

Η Αθήνα επιδιώκει ο τελικός συμβιβασμός να διατηρεί την επενδυτική ικανότητα της Ένωσης, να διασφαλίζει τους πόρους της Πολιτικής Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και να μην οδηγεί σε δυσανάλογη επιβάρυνση συγκεκριμένων κρατών-μελών.