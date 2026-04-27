Έκτακτη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο για την ασφάλεια του Τραμπ μετά το περιστατικό με πυροβολισμούς

Σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται ο Λευκός Οίκος, μετά το σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε το Σαββατοκύριακο (25-26/04) έξω από εκδήλωση ανταποκριτών. Η ασφάλεια του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τίθεται στο επίκεντρο έκτακτης σύσκεψης υψηλού επιπέδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, συγκαλεί άμεσα σύσκεψη με τη συμμετοχή της Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ και του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, προκειμένου να επανεξεταστούν τα υφιστάμενα πρωτόκολλα προστασίας και η επιχειρησιακή ανταπόκριση των αρχών.

Από πλευράς Λευκού Οίκου υπογραμμίζεται ότι, παρά τη διατήρηση εμπιστοσύνης προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, βρίσκονται ήδη στο τραπέζι προτάσεις για ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας, ιδίως σε μεγάλες δημόσιες εκδηλώσεις. Μεταξύ αυτών εξετάζεται ακόμη και η χρήση αλεξίσφαιρου γιλέκου από τον Πρόεδρο σε περιπτώσεις αυξημένου κινδύνου.