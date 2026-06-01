Έκτακτη σύσκεψη των υπουργών Υγείας της ΕΕ για την έξαρση του Έμπολα

Έκτακτη τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιήσουν την Παρασκευή 5 Ιουνίου οι υπουργοί Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να συζητήσουν τον συντονισμό και τα μέτρα ετοιμότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο έναντι της έξαρσης του ιού Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ) και την Ουγκάντα.

Την τηλεδιάσκεψη των υπουργών Υγείας της ΕΕ συγκαλεί η κυπριακή προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ στο πλαίσιο της ενίσχυσης του συντονισμού και της ετοιμότητας των κρατών-μελών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας, η Κύπρος παρακολουθεί στενά την επιδημιολογική κατάσταση από την έναρξη της επιδημίας και προχωρά στον σχεδιασμό των απαραίτητων ενεργειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, οι υπουργοί Υγείας θα ανταλλάξουν απόψεις για πιθανά μέτρα προετοιμασίας και κοινής αντιμετώπισης, ενώ η συζήτηση θα συνεχιστεί και στην επόμενη επίσημη συνάντηση τους, στις 16 Ιουνίου.

