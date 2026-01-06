Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: «Κόκκινος» συναγερμός για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας παραμένει η χώρα, καθώς η ΕΜΥ προχώρησε το μεσημέρι των Θεοφανίων στην επικαιροποίηση του Εκτάκτου Δελτίου Επικινδύνων Καιρικών Φαινομένων. Σύμφωνα με τα νέα προγνωστικά στοιχεία, η «Κόκκινη Προειδοποίηση» παραμένει σε ισχύ, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους που θα φτάσουν τοπικά τα 9 μποφόρ.

Τα φαινόμενα αναμένεται να παρουσιάσουν μεγάλη ένταση και, κυρίως, μεγάλη διάρκεια, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων σε αρκετές περιοχές της δυτικής και βορειοανατολικής Ελλάδας.

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας για σήμερα Τρίτη (06/01)

Από σήμερα το απόγευμα και έως το τέλος της ημέρας, τα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στις εξής περιοχές:

Νησιά Ιονίου: Κυρίως στην Κέρκυρα και τη Λευκάδα.

Ήπειρος: Στις περιφερειακές ενότητες Θεσπρωτίας, Πρεβέζης, Άρτας και στα δυτικά τμήματα των Ιωαννίνων.

Δυτική Στερεά: Εστίαση στην Αιτωλοακαρνανία (Πορτοκαλί προειδοποίηση).

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τις απογευματινές ώρες (Πορτοκαλί προειδοποίηση).

Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία την Τετάρτη (07/01)

Για αύριο Τετάρτη, η κακοκαιρία αναμένεται να ενταθεί και να επεκταθεί γεωγραφικά. Συγκεκριμένα:

Δυτική Ελλάδα και Ήπειρος: Συνεχίζονται οι ισχυρές βροχές σε Ιόνιο (Κέρκυρα, Λευκάδα), Ήπειρο (Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Ιωάννινα, Άρτα) και δυτική Στερεά (Αιτωλοακαρνανία).

Πελοπόννησος: Από τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα επηρεάσουν τη δυτική και νότια Πελοπόννησο (Πορτοκαλί προειδοποίηση).

Βόρεια Ελλάδα: Παραμονή των ισχυρών φαινομένων σε ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Προσοχή στις θάλασσες: Στο Αιγαίο θα πνέουν νότιοι άνεμοι εξαιρετικά μεγάλης έντασης, που θα φτάνουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ.

Η πρόγνωση για την Πέμπτη (08/01)

Τα έντονα φαινόμενα στις προαναφερθείσες περιοχές θα διατηρηθούν μέχρι και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης, οπότε και θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της ημέρας, βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν και στην υπόλοιπη χώρα, αν και θα έχουν πιο πρόσκαιρο χαρακτήρα. Παράλληλα, οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς και θα παραμείνουν πολύ ισχυροί.

Η ΕΜΥ αναμένεται να προχωρήσει σε νέα επικαιροποίηση του δελτίου σε 24 ώρες. Οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται τακτικά και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.