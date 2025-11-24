Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού: Ισχυρή κακοκαιρία προ των πυλών - Πότε θα βρέξει στην Αττική

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ το μεσημέρι της Δευτέρας (24/11) με τους ειδικούς να προειδοποιούν για έντονα καιρικά φαινόμενα που θα επηρεάσουν τη χώρα από αύριο Τρίτη (25/11), με την κακοκαιρία να αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και το Σαββατοκύριακο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, νέα επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπεται από αύριο Τρίτη (25/11) στη βορειοδυτική Ελλάδα και από την Τετάρτη (26/11) σε όλη τη δυτική χώρα, τη βόρεια Ελλάδα και το Ανατολικό Αιγαίο.

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Λήξη της κακοκαιρίας προβλέπεται, στα δυτικά το Σάββατο (29/11) και στα ανατολικά την Κυριακή (30/11).

Συγκεκριμένα:

Αύριο Τρίτη (25/11) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Διαπόντιων νήσων, Παξών) και στην Ήπειρο (κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές της).

Μεθαύριο Τετάρτη (26/11) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, την Ήπειρο και την Αιτωλοακαρνανία.

β. Από το απόγευμα στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και στην ανατολική Μακεδονία.

Την Πέμπτη (27/11) και την Παρασκευή (28/11) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος), την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

β. Την Παρασκευή (28/11) εκτός των ανωτέρω περιοχών, κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Πότε θα χτυπήσει η κακοκαιρία την Αττική

Ενδεικτική για την κακοκαιρία που έρχεται είναι η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια, ο οποίος προειδοποιεί για την κακοκαιρία, η οποία αναμένεται να κάνει την εμφάνισή της το βράδυ της Τετάρτης (26/11) και θα διαρκέσει μέχρι το Σάββατο.

Όπως εξηγεί ο κ. Τσατραφύλλιας οι περιοχές που θα δοκιμαστούν από έντονες βροχές και καταιγίδες εκτός από τη δυτική Ελλάδα - που ακόμα μετράει τις πληγές της- είναι τα βόρεια, το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο όπως επίσης και τα Δωδεκάνησα. Μάλιστα όπως επισημαίνει ο ίδιος δεν αποκλείεται να πέσουν πάνω από 150 τόνοι νερού ανά στρέμμα (150mm) σε διάστημα 3-4 ημερών. Από την κακοκαιρία δεν θα γλιτώσει η Αττική, αφού από τα ξημερώματα της Παρασκευής αναμένονται ισχυρές βροχές.

Την ίδια στιγμή σύμφωνα με τον μετεωρολόγο θα πνέουν ισχυροί άνεμοι (7-8 μποφόρ), ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Κλείνοντας την ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας μας δίνει και μια πρώτη εικόνα για το καιρικό σκηνικό την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο θα κυλήσει με ήπιες συνθήκες.