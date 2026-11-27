Ηλεκτρική Porsche 718 Boxster: Η εξέλιξη μπαίνει στην τελική ευθεία
Μπαταρία E-Core, τετραδιεύθυνση και εικονικό PDK: Τι φέρνει η νέα ηλεκτρική 718 Boxster.
Το Έκτακτο Δελτίο Eπιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε χθες Πέμπτη (26/11) αναβαθμίζεται, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινόμενων.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
Σήμερα Παρασκευή (27-11-2026) στο Ιόνιο, την Ήπειρο και την δυτική Στερεά (κόκκινη προειδοποίηση).
Αύριο Σάββατο (28-11-2026)
Την Κυριακή (29-11-2026) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται αρχικά στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας) και την Εύβοια. Βαθμιαία θα επηρεαστούν η ανατολική και η νότια Πελοπόννησος.
Στα ανατολικά θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 9 και στο Αιγαίο τοπικά 10 μποφόρ.