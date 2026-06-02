Έκτακτο επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί: Για ποιους θα υπάρξει και δεύτερη πληρωμή

Έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο προβλέπεται για το 2026, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Το μέτρο αφορά οικογένειες που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, με βάση τα δηλωθέντα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2024.



Δικαιούχοι είναι γονείς με συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί, ενώ για μονογονεϊκές οικογένειες το όριο ανέρχεται έως 39.000 ευρώ, επίσης με αντίστοιχες προσαυξήσεις ανά τέκνο. Τα διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια καλύπτουν σχεδόν το 80% των νοικοκυριών με εξαρτώμενα τέκνα.



Η καταβολή της ενίσχυσης θα πραγματοποιηθεί αυτόματα, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους δικαιούχους, με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης, και θα πιστωθεί στον δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό στην ΑΑΔΕ.



Σύμφωνα με τη διάταξη, το έκτακτο επίδομα παιδιού θα καταβληθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026, ενώ προβλέπεται συμπληρωματική πληρωμή έως τις 31 Αυγούστου 2026 για περιπτώσεις προσθήκης εξαρτώμενου τέκνου μετά την αρχική εκκαθάριση. Eιδικά για όσους έχουν προβεί ή θα προβούν μέχρι και τις 31 Ιουλίου 2026 σε δήλωση μεταβολής στοιχείων φυσικού προσώπου στο Μητρώο της ΑΑΔΕ, λόγω προσθήκης νέου εξαρτώμενου τέκνου μετά την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2024, τότε η ενίσχυση (ή το τυχόν επιπλέον ποσό για το πρόσθετο τέκνο το οποίο απέκτησαν και δήλωσαν στην ΑΑΔΕ) δύναται να καταβληθεί μέχρι και την 31η Αυγούστου 2026, με βάση πάντα τα εισοδηματικά όρια που αντιστοιχούν στον κάθε τύπο νοικοκυριού.



Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο ή ασφαλιστικούς φορείς, ενώ δεν επηρεάζει άλλα κοινωνικά ή προνοιακά επιδόματα. Τα χρήματα θα πιστωθούν στον τραπεζικό λογαριασμό (ΙΒΑΝ), τον οποίο έχουν δηλώσει οι φορολογούμενοι στην εφαρμογή myAADE. Στη διάταξη δεν προβλέπεται υποχρέωση υποβολής ειδικής αίτησης σε πλατφόρμα για το σκοπό αυτό.