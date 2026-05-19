Έκτακτο επίδομα παιδιού: Ποιοι το δικαιούνται και πότε πληρώνεται - Όλα τα ποσά

Στα τέλη Ιουνίου αναμένεται να καταβληθεί το έκτακτο επίδομα παιδιού σε περίπου 975.000 νοικοκυριά, χωρίς αίτηση.

Γιάννης Τσούρτης

Στα τέλη Ιουνίου και συγκεκριμένα μετά τις 24 του μήνα αναμένεται η καταβολή του έκτακτου επιδόματος παιδιού, που αφορά περίπου 975.000 οικογένειες με ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα.

Η πληρωμή θα γίνει αυτόματα, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους δικαιούχους, με βάση τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στην ΑΑΔΕ και τα εκκαθαριστικά της εφορίας.

Το μόνο που απαιτείται είναι η σωστή δήλωση IBAN στο Taxisnet, ώστε να πιστωθούν κανονικά τα ποσά στους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από τον αριθμό των παιδιών:

  • 1 παιδί: 150 ευρώ
  • 2 παιδιά: 300 ευρώ
  • 3 παιδιά: 450 ευρώ
  • 4 παιδιά: 600 ευρώ
  • 5 παιδιά: 750 ευρώ
  • 6 ή περισσότερα παιδιά: 900 ευρώ

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι οικογένειες με ανήλικα παιδιά ή προστατευόμενα τέκνα, με τα εισοδηματικά κριτήρια να έχουν διευρυνθεί ώστε να καλυφθεί μεγαλύτερος αριθμός νοικοκυριών.

Εισοδηματικά όρια για άγαμους:

  • 1 παιδί: έως 39.000 ευρώ
  • 2 παιδιά: έως 44.000 ευρώ
  • 3 παιδιά: έως 49.000 ευρώ
  • 4 παιδιά: έως 54.000 ευρώ
  • 5 παιδιά: έως 59.000 ευρώ
  • 6+ παιδιά: έως 64.000 ευρώ

Εισοδηματικά όρια για έγγαμους:

  • 1 παιδί: έως 40.000 ευρώ
  • 2 παιδιά: έως 45.000 ευρώ
  • 3 παιδιά: έως 50.000 ευρώ
  • 4 παιδιά: έως 55.000 ευρώ
  • 5 παιδιά: έως 60.000 ευρώ
  • 6+ παιδιά: έως 65.000 ευρώ

Το μέτρο εντάσσεται στα πρόσφατα κυβερνητικά μέτρα στήριξης και στοχεύει στην οικονομική ενίσχυση των οικογενειών ενόψει καλοκαιριού, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα δικαιούχων χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες.

