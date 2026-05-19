Έκτακτο επίδομα παιδιού: Ποιοι το δικαιούνται και πότε πληρώνεται - Όλα τα ποσά

Στα τέλη Ιουνίου και συγκεκριμένα μετά τις 24 του μήνα αναμένεται η καταβολή του έκτακτου επιδόματος παιδιού, που αφορά περίπου 975.000 οικογένειες με ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα.

Η πληρωμή θα γίνει αυτόματα, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους δικαιούχους, με βάση τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στην ΑΑΔΕ και τα εκκαθαριστικά της εφορίας.

Το μόνο που απαιτείται είναι η σωστή δήλωση IBAN στο Taxisnet, ώστε να πιστωθούν κανονικά τα ποσά στους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από τον αριθμό των παιδιών:

1 παιδί: 150 ευρώ

2 παιδιά: 300 ευρώ

3 παιδιά: 450 ευρώ

4 παιδιά: 600 ευρώ

5 παιδιά: 750 ευρώ

6 ή περισσότερα παιδιά: 900 ευρώ

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι οικογένειες με ανήλικα παιδιά ή προστατευόμενα τέκνα, με τα εισοδηματικά κριτήρια να έχουν διευρυνθεί ώστε να καλυφθεί μεγαλύτερος αριθμός νοικοκυριών.

Εισοδηματικά όρια για άγαμους:

1 παιδί: έως 39.000 ευρώ

2 παιδιά: έως 44.000 ευρώ

3 παιδιά: έως 49.000 ευρώ

4 παιδιά: έως 54.000 ευρώ

5 παιδιά: έως 59.000 ευρώ

6+ παιδιά: έως 64.000 ευρώ

Εισοδηματικά όρια για έγγαμους:

1 παιδί: έως 40.000 ευρώ

2 παιδιά: έως 45.000 ευρώ

3 παιδιά: έως 50.000 ευρώ

4 παιδιά: έως 55.000 ευρώ

5 παιδιά: έως 60.000 ευρώ

6+ παιδιά: έως 65.000 ευρώ

Το μέτρο εντάσσεται στα πρόσφατα κυβερνητικά μέτρα στήριξης και στοχεύει στην οικονομική ενίσχυση των οικογενειών ενόψει καλοκαιριού, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα δικαιούχων χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες.