Έκτακτο επίδομα παιδιού: Ποιοι το δικαιούνται και πότε πληρώνεται - Όλα τα ποσά
Στα τέλη Ιουνίου αναμένεται να καταβληθεί το έκτακτο επίδομα παιδιού σε περίπου 975.000 νοικοκυριά, χωρίς αίτηση.
Στα τέλη Ιουνίου και συγκεκριμένα μετά τις 24 του μήνα αναμένεται η καταβολή του έκτακτου επιδόματος παιδιού, που αφορά περίπου 975.000 οικογένειες με ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα.
Η πληρωμή θα γίνει αυτόματα, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους δικαιούχους, με βάση τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στην ΑΑΔΕ και τα εκκαθαριστικά της εφορίας.
Το μόνο που απαιτείται είναι η σωστή δήλωση IBAN στο Taxisnet, ώστε να πιστωθούν κανονικά τα ποσά στους τραπεζικούς λογαριασμούς.
Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από τον αριθμό των παιδιών:
- 1 παιδί: 150 ευρώ
- 2 παιδιά: 300 ευρώ
- 3 παιδιά: 450 ευρώ
- 4 παιδιά: 600 ευρώ
- 5 παιδιά: 750 ευρώ
- 6 ή περισσότερα παιδιά: 900 ευρώ
Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
Δικαιούχοι είναι οικογένειες με ανήλικα παιδιά ή προστατευόμενα τέκνα, με τα εισοδηματικά κριτήρια να έχουν διευρυνθεί ώστε να καλυφθεί μεγαλύτερος αριθμός νοικοκυριών.
Εισοδηματικά όρια για άγαμους:
- 1 παιδί: έως 39.000 ευρώ
- 2 παιδιά: έως 44.000 ευρώ
- 3 παιδιά: έως 49.000 ευρώ
- 4 παιδιά: έως 54.000 ευρώ
- 5 παιδιά: έως 59.000 ευρώ
- 6+ παιδιά: έως 64.000 ευρώ
Εισοδηματικά όρια για έγγαμους:
- 1 παιδί: έως 40.000 ευρώ
- 2 παιδιά: έως 45.000 ευρώ
- 3 παιδιά: έως 50.000 ευρώ
- 4 παιδιά: έως 55.000 ευρώ
- 5 παιδιά: έως 60.000 ευρώ
- 6+ παιδιά: έως 65.000 ευρώ
Το μέτρο εντάσσεται στα πρόσφατα κυβερνητικά μέτρα στήριξης και στοχεύει στην οικονομική ενίσχυση των οικογενειών ενόψει καλοκαιριού, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα δικαιούχων χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες.