Ένας 48χρονος αλβανικής καταγωγής είναι το άτομο που αναζητεί η ΕΛ.ΑΣ. για τη δολοφονία του 52χρονου Ν.Γ. τα ξημερώματα της 11ης Οκτωβρίου στη Γλυφάδα. Πρόκειται για ένα πρόσωπο γνωστό στις διωκτικές αρχές, με πιο πρόσφατο περιστατικό την εμπλοκή του σε ένοπλη ληστεία.

Και μάλιστα, μία ένοπλη ληστεία, που είχε απασχολήσει για αρκετές ημέρες τα Μέσα καθώς έλαβε χώρα στα τέλη Ιουλίου στο υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στη Μεσσήνη. Τότε, τρία άτομα με την απειλή πολεμικού τυφεκίου Kalashnikov ακινητοποίησαν τους υπαλλήλους και τους ανάγκασαν να ανοίξουν το χρηματοκιβώτιο, απ’ το εσωτερικό του οποίου άρπαξαν περί τα 135.000 ευρώ. Προηγουμένως είχαν παρακολουθήσει τη χρηματαποστολή που πήγε τα χρήματα, ενώ με βαριοπούλες έσπασαν τη τζαμαρία και απέκτησαν πρόσβαση στο εσωτερικό του υποκαταστήματος των ΕΛΤΑ.

Σε βάρος τότε, σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για εγκληματική οργάνωση, ληστεία, παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και κλοπή τροχοφόρου. Αναφορικά με την τωρινή μαφιόζικη εκτέλεση, στον 48χρονο αποδίδεται ρόλος συνεργού κατά τη διαφυγή.

Ο 48χρονος αλβανικής καταγωγής, που έχει μεν ταυτοποιηθεί αλλά δεν έχει εντοπιστεί, εκτιμάται πως ίσως κατάφερε να διαφύγει στη γειτονική χώρα για να γλιτώσει τη σύλληψη. Μάλιστα, δεν αποκλείεται να εκδοθεί διεθνές ένταλμα, ενώ οι έρευνες του «ελληνικού FBI» συνεχίζονται και για ένα τρίτο άτομο.