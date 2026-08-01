Εκτέθηκε και κάνει πίσω ο Ινφαντίνο για την πώληση του Μουντιάλ: «Δεν ήθελα διχασμό»

Ο επικεφαλής της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ανακοίνωσε πως αποσύρει το σχέδιο που είχε να πουλήσει μερίδιο των κορυφαίων διοργανώσεων της FIFA σε ιδιώτες επενδυτές και παραδέχθηκε πως η συγκεκριμένη πρόταση προκάλεσε διχασμό στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Ο επικεφαλής της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου μίλησε στο Sky Sports και αρχικά δήλωσε: «Αφού άκουσα προσεκτικά όλες τις απόψεις, κατέστη σαφές ότι επικράτησε διχασμός ενώ σκοπός μας ήταν – και θα είναι πάντα – να ενωθούμε και να βελτιωθούμε. Ως αποτέλεσμα, αυτή η πρόταση δεν θα προχωρήσει», ενώ συνέχισε τονίζοντας: «Προχωρώντας, η πρόθεσή μου είναι να φέρω ξανά κοντά όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, με πνεύμα κοινού ενδιαφέροντος για το παιχνίδι μας και με στόχο τη συνέχιση της ανάπτυξης του ποδοσφαίρου παντού, και ιδιαίτερα σε εκείνες τις χώρες που χρειάζονται περισσότερο την υποστήριξή μας».

Ο Ινφαντίνο μετά από την ασφυκτική πίεση από την UEFA, την CONCAF, τις ομοσπονδίες αλλά και από στελέχη της ίδιας της FIFA αναγκάστηκε να... πάρει πίσω την πρόταση απέναντι στις 211 εθνικές ομοσπονδίες να εγκρίνουν την είσοδο ιδιωτικών επενδυτών στις κορυφαίες διοργανώσεις της FIFA, προσφέροντας σε κάθε ομοσπονδία οικονομική ενίσχυση ύψους 40 εκατ. δολαρίων.

Η θύελλα αντιδράσεων και η πίεση ενόψει εκλογών

Η αλήθεια είναι ότι πρώτη φορά βλέπουμε μια τόσο μαζική και έντονη εκστρατεία κατά της Ομοσπονδίας. Συγκεκριμένα η UEFA αποφάσισε να μποϊκοτάρει τις διοργανώσεις της FIFA εάν το σχέδιο προχωρούσε, ενώ η CONCAF δήλωσε ομόφωνη αρνητική απάντηση των μελών της στο σχέδιο, όπως ήταν και η απάντηση όλων των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών αλλά και της Ασιατικής Συνομοσπονδίας (AFC).

Υπήρξαν ακόμα και... πολιτικές αντιδράσεις καθώς ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε πως μιλάμε για «τον λάθος άνθρωπο» για να ηγείται της FIFA και ζήτησε την παράιτησή του. Τα πυρά συνεχίστηκαν και εκ των έσω, όταν ο επιχειρησιακός διευθυντής της FIFA, Κέβιν Λαμούρ δήλωσε πως ακόμη και η διοίκηση της Ομοσπονδίας «εξαπατήθηκε» σχετικά με την πρόταση, ενώ ο ανώτερος σύμβουλος του Ινφαντίνο σε θέματα στρατηγικής και διακυβέρνησης, Κάρλος Κορδέιρο παραιτήθηκε τονίζοντας πως πρόκειται για μια «κακή συμφωνία για το ποδόσφαιρο» που θα «υποθήκευε το μέλλον του αθλήματος».

Ο Ινφαντίνο περνάει μια μεγάλη κρίση στην προεδρία του στην FIFA, την οποία φυσικά προκάλεσε ο ίδιος, ενώ τον Μάρτιο υπάρχουν εκλογές στις οποίες θα διεκδικήσει την τέταρτη θητεία του στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Ο 56χρονος μετά τον ντόρο που δημιούργησε και την απόσυρση αυτής της κατάπτυστης πρότασης ανέφερε πως θέλει να «φέρει ξανά όλους τους ενδιαφερόμενους στο ίδιο τραπέζι», με γνώμονα, όπως είπε, «το κοινό συμφέρον του ποδοσφαίρου».