Εκθαμβωτική Βραζιλιάνα influencer κάλυψε το σώμα της με... τους ποδοσφαιριστές του Μουντιάλ

Η πρώτη σέντρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου πλησιάζει και η προσμονή έχει χτυπήσει... κόκκινο, με τους φιλάθλους σε όλο τον κόσμο να αναμένουν να παρακολουθήσουν το μεγαλύτερο τουρνουά στον κόσμο.

Κάποιοι μάλιστα έχουν ετοιμάσει και περίεργες ή πρωτότυπες ενδυμασίες για να παραστούν στα γήπεδα της Αμερικής, του Μεξικό και του Καναδά. Μια από αυτούς είναι το μοντέλο και influencer Κέρολεϊ Τζάβες. Η εντυπωσιακή Βραζιλιάνα δημιούργησε μια ολόσωμη ενδυμασία από... αυτοκόλλητα panini με τους ποδοσφαιριστές έτσι ώστε να είναι στο κλίμα της διοργάνωσης.

Μάλιστα ανέβασε και ένα βίντεο που δείχνει στους ακολούθους της το ντύσιμό της επάνω της, με τους ακολούθους να δίνουν και να παίρνουν στα σχόλια τονίζοντας πόσο αστείο και έξυπνο είναι αυτό που δημιούργησε, αλλά και πόσο σέξι είναι.