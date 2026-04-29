Έκθεση «καμπανάκι»: 840.000 θάνατοι ετησίως συνδέονται με ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στην εργασία

Νέα παγκόσμια έκθεση δείχνει πώς η κακώς σχεδιασμένη ή διαχειριζόμενη εργασία, συμπεριλαμβανομένων των υψηλών απαιτήσεων, των πολλών ωρών εργασίας και της εργασιακής ανασφάλειας σε κακώς διαχειριζόμενους χώρους εργασίας, βλάπτουν την υγεία των εργαζομένων και την οικονομία.

Ειδικότερα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (28 Απριλίου), η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO) παρουσίασε στοιχεία της έκθεσης όπου καταγράφεται η εκτίμηση ότι περισσότεροι από 840.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από προβλήματα υγείας που συνδέονται με ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, όπως οι πολλές ώρες εργασίας, η εργασιακή ανασφάλεια και η παρενόχληση στον χώρο εργασίας. Αυτοί οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με την εργασία συνδέονται κυρίως με καρδιαγγειακά νοσήματα και ψυχικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένης της αυτοκτονίας.

Η έκθεση διαπιστώνει επίσης ότι αυτοί οι κίνδυνοι ευθύνονται για σχεδόν 45 εκατομμύρια έτη ζωής προσαρμοσμένα στην αναπηρία (DALY) που χάνονται ετησίως, αντικατοπτρίζοντας τα χρόνια υγιούς ζωής που χάνονται λόγω ασθένειας, αναπηρίας ή πρόωρου θανάτου, και εκτιμάται ότι οδηγούν σε οικονομικές απώλειες ισοδύναμες με το 1,37% του παγκόσμιου ΑΕΠ κάθε χρόνο.

Η έκθεση με τίτλο «Το ψυχοκοινωνικό εργασιακό περιβάλλον: Παγκόσμιες εξελίξεις και οδοί δράσης» υπογραμμίζει τον αυξανόμενο αντίκτυπο του τρόπου σχεδιασμού, οργάνωσης και διαχείρισης της εργασίας στην ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. Προειδοποιεί ότι οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες κινδύνου - συμπεριλαμβανομένων των πολλών ωρών εργασίας, της εργασιακής ανασφάλειας, των υψηλών απαιτήσεων με χαμηλό έλεγχο και του εκφοβισμού και της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας - μπορούν να δημιουργήσουν επιβλαβή εργασιακά περιβάλλοντα εάν δεν αντιμετωπιστούν σωστά.

Πώς η ILO εκτίμησε 840.000 θανάτους

Ο αριθμός των άνω των 840.000 θανάτων ετησίως υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας δύο βασικές πηγές αποδεικτικών στοιχείων. Η πρώτη είναι δεδομένα σχετικά με την παγκόσμια επικράτηση πέντε κύριων ψυχοκοινωνικών παραγόντων κινδύνου στην εργασία: εργασιακή καταπόνηση (υψηλές απαιτήσεις σε συνδυασμό με χαμηλό έλεγχο), ανισορροπία προσπάθειας-ανταμοιβής, εργασιακή ανασφάλεια, πολλές ώρες εργασίας και εκφοβισμός και παρενόχληση στον χώρο εργασίας.

Η δεύτερη είναι επιστημονική έρευνα που δείχνει πώς αυτοί οι κίνδυνοι αυξάνουν την πιθανότητα σοβαρών παθήσεων όπως καρδιακές παθήσεις, εγκεφαλικό επεισόδιο και ψυχικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένης της αυτοκτονίας.

Αυτά τα επίπεδα κινδύνου εφαρμόστηκαν στη συνέχεια στα πιο πρόσφατα παγκόσμια δεδομένα θνησιμότητας και υγείας από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και τη μελέτη για το Παγκόσμιο Βάρος των Ασθενειών (GBD), για να εκτιμηθεί ο αριθμός των θανάτων και των DALY που αποδίδονται σε αυτούς τους κινδύνους κάθε χρόνο.

Αυτή η προσέγγιση επέτρεψε στην ΔΟΕ να ποσοτικοποιήσει τόσο το ανθρώπινο όσο και το οικονομικό βάρος, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης των απωλειών παραγωγικότητας που αντικατοπτρίζονται στο κόστος του ΑΕΠ που σχετίζεται με την απώλεια υγιών ετών ζωής. Επιπλέον, η έκθεση συνθέτει ένα ευρύ σύνολο στοιχείων που δείχνουν ότι οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι συνδέονται με ένα ευρύ φάσμα ψυχικών και σωματικών προβλημάτων υγείας μεταξύ των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένης της κατάθλιψης και του άγχους, καθώς και μεταβολικών ασθενειών, μυοσκελετικών διαταραχών και διαταραχών ύπνου.

Ποιο είναι το ψυχοκοινωνικό εργασιακό περιβάλλον;

Η έκθεση εισάγει το ψυχοκοινωνικό εργασιακό περιβάλλον ως τα στοιχεία της εργασίας και των αλληλεπιδράσεων στον χώρο δουλειάς που σχετίζονται με τον τρόπο σχεδιασμού των θέσεων εργασίας, τον τρόπο οργάνωσης και διαχείρισης της εργασίας, καθώς και τις ευρύτερες πολιτικές, πρακτικές και διαδικασίες που διέπουν την εργασία. Αυτά τα στοιχεία, τόσο μεμονωμένα όσο και σε συνδυασμό, επηρεάζουν την υγεία και την ευημερία των εργαζομένων, καθώς και την οργανωτική απόδοση.



Για την καλύτερη κατανόηση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων, η έκθεση προτείνει τρία αλληλένδετα επίπεδα του εργασιακού περιβάλλοντος:



Πρώτον, η φύση της ίδιας της εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων, των ευθυνών, της ευθυγράμμισης με τις δεξιότητες των εργαζομένων, της πρόσβασης σε πόρους και του σχεδιασμού των καθηκόντων όσον αφορά το νόημα, την ποικιλία και τη χρήση δεξιοτήτων.



Δεύτερον, ο τρόπος οργάνωσης και διαχείρισης της εργασίας, καλύπτοντας τη σαφήνεια των ρόλων, τις προσδοκίες, την αυτονομία, τον φόρτο εργασίας, τον ρυθμό εργασίας, καθώς και την εποπτεία και υποστήριξη.



Τρίτον, οι ευρύτερες πολιτικές, πρακτικές και διαδικασίες στον χώρο εργασίας που διέπουν την εργασία. Αυτές περιλαμβάνουν τις ρυθμίσεις απασχόλησης και χρόνου εργασίας, τη διαχείριση των οργανωτικών αλλαγών, την ψηφιακή παρακολούθηση, τις διαδικασίες απόδοσης και ανταμοιβής, την πολιτική και τα συστήματα διαχείρισης της Πολιτικής Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, τις διαδικασίες για την πρόληψη της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία και τους μηχανισμούς διαβούλευσης και συμμετοχής των εργαζομένων.



Η έκθεση τονίζει ότι οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι προκύπτουν από αυτά τα στοιχεία και μπορούν να προληφθούν μέσω οργανωτικών προσεγγίσεων που αντιμετωπίζουν τις βαθύτερες αιτίες τους. Υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της ενσωμάτωσης της διαχείρισης ψυχοκοινωνικών κινδύνων στα συστήματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας, με την υποστήριξη του κοινωνικού διαλόγου μεταξύ κυβερνήσεων, εργοδοτών και εργαζομένων.

Νέοι παράγοντες που αναδιαμορφώνουν το ψυχοκοινωνικό εργασιακό περιβάλλον

Ενώ πολλοί ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι δεν είναι καινούργιοι, οι σημαντικοί μετασχηματισμοί στον κόσμο της εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιοποίησης, της τεχνητής νοημοσύνης, της τηλεργασίας και των νέων ρυθμίσεων απασχόλησης, αναδιαμορφώνουν το ψυχοκοινωνικό εργασιακό περιβάλλον. Αυτές οι αλλαγές ενδέχεται να εντείνουν τους υπάρχοντες κινδύνους ή να δημιουργήσουν νέους, εάν δεν αντιμετωπιστούν σωστά. Ταυτόχρονα, μπορούν να προσφέρουν ευκαιρίες για βελτιωμένη οργάνωση της εργασίας και μεγαλύτερη ευελιξία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για προληπτική δράση.



«Οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι αποτελούν μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία στον σύγχρονο κόσμο της εργασίας», δήλωσε η Manal Azzi, επικεφαλής της ομάδας για την πολιτική και τα συστήματα Πολιτικής Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία στη ΔΟΕ. «Η βελτίωση του ψυχοκοινωνικού εργασιακού περιβάλλοντος είναι απαραίτητη όχι μόνο για την προστασία της ψυχικής και σωματικής υγείας των εργαζομένων, αλλά και για την ενίσχυση της παραγωγικότητας, της οργανωτικής απόδοσης και της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης».



Με την προληπτική αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων, καταλήγει η έκθεση, οι χώρες και οι επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργήσουν πιο υγιείς χώρους εργασίας που ωφελούν τόσο τους εργαζόμενους όσο και τους οργανισμούς, ενισχύοντας παράλληλα την παραγωγικότητα και την οικονομική ανθεκτικότητα.