Έκθεση κόλαφος από το Ελεγκτικό Συνέδριο της Γερμανίας: «Η κυβέρνηση μοιράζει χρήματα που δεν έχει»

Λίγο πριν την αλησμόνητη εποχή των μνημονίων, μια εποχή που έχει αφήσει ανεξίτηλα τα σημάδια της στις τσέπες και στον ψυχισμό των Ελλήνων, τα όσα λέγονταν στη χώρα μας δεν διαφέρουν και πολύ από αυτά που συζητούνται το τελευταίο διάστημα στη Γερμανία.

Στην ομιλία του στο πλαίσιο της συζήτησης για τον προϋπολογισμό, ο Φρίντριχ Μερτς υποσχέθηκε ριζικές μεταρρυθμίσεις το φθινόπωρο, ενώ έκανε λόγο για ένα νέα κοινωνικό συμβόλαιο για το κράτος πρόνοιας της Γερμανίας.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς παραδέχτηκε ότι η Γερμανία «ζει πέρα ​​από τις δυνατότητές της εδώ και χρόνια», με τους ειδικούς να προειδοποιούν τώρα ότι η χώρα θα μπορούσε να αντιμετωπίσει την καταστροφή χωρίς οικονομικές μεταρρυθμίσεις.



Ο συντηρητικός Γερμανός ηγέτης προκάλεσε αναταραχή αφού δήλωσε ότι η χώρα δεν μπορεί πλέον να αντέξει οικονομικά το κόστος του συνταξιοδοτικού της συστήματος, το οποίο έχει εκτοξευθεί σε περισσότερο από 31% του ΑΕΠ - ένα από τα υψηλότερα επίπεδα στην Ευρώπη.



Ο Μερτς προειδοποίησε επίσης για μια «βαθιά, εποχική ρήξη» και την ανάγκη για «επώδυνα» μέτρα λιτότητας που θα εγγυηθούν ότι οι νέοι Γερμανοί θα έχουν μελλοντικές προοπτικές.



Ο οικονομικός σύμβουλος Μαρσέλ Φράτσερ, ο οποίος είναι επίσης επικεφαλής του Γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών, δήλωσε ότι η κυβέρνηση πρέπει να αντιμετωπίσει ένα νομοσχέδιο για τις συντάξεις ύψους 400 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως, το οποίο ήδη αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα 10 χρόνια.

«Η Γερμανία ζει πάνω από τα όριά της»

Ωστόσο, την ίδια ώρα, το Ελεγκτικό Συνέδριο προειδοποιεί ότι «η Γερμανία ζει πάνω από τα όριά της» και πως «η γερμανική κυβέρνηση μοιράζει χρήματα που δεν έχει», όπως αναφέρει η Deutsche Welle.

Η γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung σημειώνει χαρακτηριστικά: «Όσοι περίμεναν από τον καγκελάριο να δώσει πληροφορίες σχετικά με τη μεταρρύθμιση του κράτους πρόνοιας απογοητεύθηκαν για άλλη μια φορά. Η ομιλία Μερτς τροφοδότησε απλώς περαιτέρω τις υψηλές προσδοκίες που καλλιεργεί με δηλώσεις όπως "πρέπει να μεταρρυθμίσουμε το συνταξιοδοτικό σύστημα"», προσθέτοντας τα σχέδια της CDU, που περιλαμβάνουν φορολογική έκπτωση σε συνταξιούχους που θα συνεχίσουν να εργάζονται, πρόωρη σύνταξη αλλά και δέκα ευρώ τον μήνα σε κάθε παιδί, ώστε να ενθαρρύνει η κυβέρνηση παιδιά και γονείς να αποταμιεύουν.



«Όλα αυτά αποτυπώνουν μια παρανόηση για την κοινωνική οικονομία της αγοράς. Είναι μέτρα ακατάλληλα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, ένα βάρος που η συγκυβέρνηση επιβαρύνει περαιτέρω με πρόσθετες αυξήσεις στις συντάξεις. Το χάσμα μεταξύ λόγων και έργων του καγκελαρίου είναι απειλητικό», τονίζεται στο δημοσίευμα.

Έκθεση κόλαφος από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Στο μεταξύ, το γερμανικό δίκτυο ARD αποκαλύπτει την έκθεση του Ομοσπονδιακού Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία απευθύνεται στον Γερμανό Σοσιαλδημοκράτη υπουργό Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, ο οποίος θα παρουσιάσει την επόμενη εβδομάδα στο γερμανικό κοινοβούλιο το προσχέδιο για τον προϋπολογισμό του 2026.



Σύμφωνα με την έκθεση «βασικές κυβερνητικές λειτουργίες πλέον δεν μπορούν να χρηματοδοτούνται». Επισημαίνεται επίσης πως «σε δομικό επίπεδο η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ζει πάνω από τις δυνατότητές της». Η έκθεση για την κατάσταση των γερμανικών δημόσιων οικονομικών αποτελεί κόλαφο, καθώς σημειώνει ότι «όποιος σχεδιάζει να χρηματοδοτήσει σχεδόν ένα στα τρία ευρώ με δάνεια το 2026 απέχει πολύ από ένα υγιές χρηματοπιστωτικό σύστημα».



«Η ανάληψη νέου χρέους αποτελεί μόνο μια βραχυπρόθεσμη λύση και μειώνει την πίεση για μεταρρυθμίσεις», τονίζεται εξάλλου στην έκθεση.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο εκτιμά ότι «η γερμανική κυβέρνηση πρέπει να εφαρμόσει ένα πλάνο βιώσιμης εξοικονόμησης πόρων και να επικεντρωθεί στις βασικές συνταγματικές της αρμοδιότητες. Τα επιδόματα θα πρέπει να επανεξεταστούν και να δοθεί βαρύτητα σε επενδύσεις έναντι των δαπανών».



Η έκθεση καταλήγει: «Η κυβέρνηση πρέπει να αντιμετωπίσει τώρα το πρόβλημα των δαπανών της και μάλιστα με διαρθρωτικό τρόπο».