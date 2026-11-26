Στις χώρες με τα μεγαλύτερα σε αριθμό και δημοσιονομικό κόστος καθεστώτα φορολογικών δαπανών στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ελλάδα συγκαταλέγεται, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Κομισιόν.

Η έκθεση «Mind the Gap» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναδεικνύει το υψηλό κόστος των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, αλλά και την πρόοδο που έχει σημειωθεί στον περιορισμό του κενού φορολογικής συμμόρφωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της νέας έκθεσης της Κομισιόν, η Ελλάδα διαθέτει συνολικά 1.236 φορολογικές δαπάνες, με εκτιμώμενο κόστος 22,88 δισ. ευρώ για το 2024. Το ποσό αντιστοιχεί στο 9,6% του ΑΕΠ ή περίπου στο 35% των συνολικών φορολογικών εσόδων της χρονιάς.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τον περιορισμό τόσο του αριθμού των φορολογικών δαπανών όσο και του κόστους τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στον ΦΠΑ, καθώς, παρά τον κανονικό συντελεστή του 24%, έναν από τους υψηλότερους στην Ευρώπη, τα έσοδα που στερείται το Δημόσιο λόγω των μειωμένων συντελεστών και των απαλλαγών είναι ιδιαίτερα σημαντικά.

Ειδικότερα, το 2023 το ελληνικό Δημόσιο εισέπραξε 19,9 δισ. ευρώ από τον ΦΠΑ, ωστόσο, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Κομισιόν, τα διαφυγόντα έσοδα εξαιτίας των θεσπισμένων μέτρων και εξαιρέσεων ανήλθαν σε περίπου 17 δισ. ευρώ. Με άλλα λόγια, για κάθε 10 ευρώ που εισπράττει το κράτος, περίπου 8,5 ευρώ παραμένουν «κατ’ εξαίρεση» στα χέρια νοικοκυριών και καταναλωτών.

Τι είναι οι φορολογικές δαπάνες

Το λεγόμενο «κενό ΦΠΑ πολιτικής» ή, ευρύτερα, οι «φορολογικές δαπάνες», αφορά τις νόμιμες εξαιρέσεις και αποκλίσεις από το γενικό φορολογικό καθεστώς. Δεν θα πρέπει να συγχέεται με το «κενό ΦΠΑ συμμόρφωσης», το οποίο συνδέεται με τη φοροδιαφυγή και τη μη καταβολή των φόρων που προβλέπει η νομοθεσία.

Η Κομισιόν εξετάζει τις επιλογές κάθε κυβέρνησης ως προς το ποιους φορολογεί λιγότερο και με ποιον τρόπο. Στο πλαίσιο αυτό, αξιολογούνται οι μειωμένοι συντελεστές, οι απαλλαγές, οι εκπτώσεις και οι ειδικές ρυθμίσεις που περιορίζουν τη φορολογική επιβάρυνση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων ή ομάδων φορολογουμένων.

Με άλλα λόγια, δεν εξετάζεται πόσο υψηλός ή χαμηλός είναι συνολικά ένας φόρος, αλλά πόσοι φορολογούμενοι εξαιρούνται ή επιβαρύνονται λιγότερο και ποιο είναι το δημοσιονομικό αποτύπωμα αυτών των επιλογών, σε σύγκριση με μια οριζόντια μείωση του φόρου.

Από τις 1.236 φορολογικές δαπάνες που καταγράφονται στην έκθεση «Mind the Gap», οι 1.033 αφορούν συγκεκριμένους φόρους, ενώ οι υπόλοιπες 203 είναι γενικές απαλλαγές.

Η αποτίμησή τους γίνεται με τη μέθοδο των «διαφυγόντων εσόδων», δηλαδή υπολογίζεται το ποσό που δεν εισπράττει το Δημόσιο εξαιτίας της προνομιακής εξαίρεσης ή μεταχείρισης, χωρίς να συνυπολογίζεται τυχόν μεταβολή που μπορεί να προκαλείται στη φορολογική συμμόρφωση των φορολογουμένων.

Στο επίκεντρο οι μειώσεις του ΦΠΑ

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην έκθεση δίνεται στο υψηλό κόστος των μειωμένων συντελεστών και των εθνικών απαλλαγών στον ΦΠΑ.

Στο επίκεντρο βρίσκονται, μεταξύ άλλων, η μείωση κατά 30% των συντελεστών ΦΠΑ σε νησιά του Αιγαίου, η οποία επεκτάθηκε σε περίπου 20 νησιά το 2026, καθώς και οι μειωμένοι συντελεστές που εφαρμόζονται στην εστίαση, στα τρόφιμα και στα μη αλκοολούχα ποτά.

«Το κενό ΦΠΑ πολιτικής στην Ελλάδα υπερβαίνει κατά πολύ τους μέσους όρους της ΕΕ», επισημαίνει η Κομισιόν, υπολογίζοντας ότι τα διαφυγόντα έσοδα από την εφαρμογή μειωμένων συντελεστών και απαλλαγών που απορρέουν από εθνικές πολιτικές επιλογές έφτασαν σχεδόν τα 17 δισ. ευρώ το 2023.

Ειδικότερα, το κενό ΦΠΑ που συνδέεται με τις μειώσεις των συντελεστών εκτιμάται σε περίπου 9,5 δισ. ευρώ ή στο 18% των δυνητικών εσόδων, έναντι 12% στην ΕΕ. Αντίστοιχα, οι απώλειες από τις κυβερνητικές επιλογές και τις σχετικές απαλλαγές υπολογίζονται σε περίπου 7,5 δισ. ευρώ ή στο 14% των δυνητικών εσόδων, έναντι 11% στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Τι αποδίδουν οι φορολογικές ελαφρύνσεις

Παρά την ευρέως διαδεδομένη αντίληψη περί του αντιθέτου, η Κομισιόν επισημαίνει ότι οι συντελεστές ΦΠΑ δεν αποτελούν γενικά αποτελεσματικό εργαλείο αναδιανομής εισοδήματος. Αυτό οφείλεται στην ατελή μετακύλιση των φορολογικών μειώσεων στις τελικές τιμές, αλλά και στο γεγονός ότι οι ελαφρύνσεις δεν κατευθύνονται πάντοτε σε εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Στην Ελλάδα, ωστόσο, οι στοχευμένες μειώσεις φαίνεται να έχουν θετικό αναδιανεμητικό αποτέλεσμα. Σύμφωνα με την έκθεση, περιορίζουν τις εισοδηματικές ανισότητες, όπως αυτές αποτυπώνονται μέσω του συντελεστή Gini, κατά 1,19 ποσοστιαίες μονάδες.

Η συγκεκριμένη μείωση είναι υπερδιπλάσια σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος διαμορφώνεται στις 0,50 ποσοστιαίες μονάδες.

Πού «πάνε» οι ελαφρύνσεις 22,88 δισ. ευρώ

Πέρα από τον ΦΠΑ, η Ελλάδα εφαρμόζει ένα ευρύ πλέγμα προνομιακών ρυθμίσεων και απαλλαγών σε άλλες κατηγορίες φόρων.

Σύμφωνα με την έκθεση, το 2024 η χώρα κατέγραψε 1.236 φορολογικές δαπάνες, συνολικού ύψους 22,88 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 35% των συνολικών φορολογικών εσόδων και στο 9,6% του ΑΕΠ.

Οι μεγαλύτερες φορολογικές δαπάνες αφορούν τη φορολογία κεφαλαίου, με κόστος 9,1 δισ. ευρώ, τον φόρο εισοδήματος εταιρειών, με 5,8 δισ. ευρώ, και τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, με 4,95 δισ. ευρώ. Ακολουθούν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ, με περίπου 1 δισ. ευρώ για κάθε κατηγορία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι φορολογικές δαπάνες που συνδέονται με τον άμεσο φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων. Τα διαφυγόντα έσοδα αντιστοιχούν στο 27,9% των πραγματικών εισπράξεων από τον συγκεκριμένο φόρο, ποσοστό αισθητά υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ, που διαμορφώνεται στο 19,1%.

Παράλληλα, οι συγκεκριμένες ελαφρύνσεις μειώνουν τον συντελεστή Gini κατά 0,79 ποσοστιαίες μονάδες, έναντι 0,46 ποσοστιαίων μονάδων κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα μέτρα που σχετίζονται με την εργασία έχουν προοδευτικό χαρακτήρα, καθώς προσφέρουν αναλογικά μεγαλύτερη ενίσχυση στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών με χαμηλότερα εισοδήματα σε σύγκριση με τα πιο εύπορα νοικοκυριά.

Συνολικά, η Κομισιόν διαπιστώνει ότι οι φορολογικές δαπάνες που συνδέονται με τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ελλάδα έχουν θετικό αναδιανεμητικό αποτύπωμα, συμβάλλοντας στον περιορισμό των εισοδηματικών ανισοτήτων, αν και συνοδεύονται από σχετικά υψηλό δημοσιονομικό κόστος.