Έκθεση Παγκόσμιων Κινδύνων 2026: Η έκθεση που πήραν στα χέρια τους οι ισχυροί του κόσμου στο Νταβός

Ο κύριος κίνδυνος για την παγκόσμια σταθερότητα το 2026 θα προέλθει από τους οικονομικούς πολέμους μεταξύ των κρατών και όχι από τις συμβατικές ένοπλες συρράξεις ή τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Αυτό αναφέρεται στην Έκθεση των Παγκόσμιων Κινδύνων για το 2026 (Global Risks Report), την ετήσια μελέτη που δημοσιοποιήθηκε από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός λίγο πριν την έναρξη των εργασιών του.

Περίπου 1300 προσωπικότητες και ειδικοί από την πολιτική, την οικονομία και τον ακαδημαϊκό τομέα ερωτήθηκαν και κατέθεσαν την άποψή τους για τους βασικούς κινδύνους που εκτιμούν πως αντιμετωπίζει τη νέα χρονιά η ανθρωπότητα και τις βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες απειλές που θα προκύψουν. Η εικόνα που προκύπτει από τα συμπεράσματα είναι αποκαλυπτική και ανησυχητική.

Ο κίνδυνος δεν είναι πλέον στρατιωτικός

Στην αυγή του 2026, ο πλανήτης «κινείται προς το χείλος της αβύσσου», εκτιμούν οι συντάκτες της έκθεσης. Η μαζική χρήση των οικονομικών όπλων- δασμοί, κυρώσεις, εμπορικοί φραγμοί, τεχνολογικοί έλεγχοι-σε συνδυασμό με την διάβρωση στην «διαφάνεια και τους κανόνες δικαίου» απειλεί το παγκόσμιο εμπόριο και τις επενδύσεις ενώ ταυτόχρονα «αυξάνει τις πιθανότητες συγκρούσεων».

Ο πρωταρχικός κίνδυνος για το 2026 δεν είναι πλέον στρατιωτικός: για το 18% των ερωτηθέντων «η γεω-οικονομική αντιπαράθεση» είναι τώρα ο πιθανότερος παράγοντας που θα πυροδοτήσει μια μεγάλη, παγκόσμια κρίση, περισσότερο από τις «ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ κρατών» (14%) και τα «ακραία καιρικά φαινόμενα» (8%). Με χρονικό ορίζοντα το 2028 και σε ένα ασφυκτικό πλαίσιο που ορίζεται από την αύξηση του παγκόσμιου δημόσιου χρέους και τους κινδύνους από τις οικονομικές «φούσκες», ο κίνδυνος για «παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση» και «πληθωρισμό» έχει ανέβει 8 θέσεις σε σχέση με την περσινή έκθεση του Νταβός.

Ο πόλεμος γίνεται πλέον με αλγορίθμους

Αξιοσημείωτη είναι η μεταβολή στα συμπεράσματα σε σχέση με πέρσι αναφορικά με την αλματώδη άνοδο της τεχνολογίας και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Για το 2026, η «παραπληροφόρηση» σκαρφάλωσε στην 5η θέση μεταξύ των Παγκόσμιων Κινδύνων ενώ οι «ανεπιθύμητες επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης» και η «ανασφάλεια στον κυβερνοχώρο» -που απειλούν κρίσιμες υποδομές, εταιρείες και κυβερνήσεις- συγκαταλέγονται στο Top 10 των απειλών.

Παράγοντες που σηματοδοτούν ισχυρή υπενθύμιση πως στον 21ο αιώνα οι πόλεμοι δεν διεξάγονται πλέον μόνο με τανκς αλλά και-πρωτίστως- με αλγορίθμους και δεδομένα υπολογιστών. Το κύριο συμπέρασμα της έκθεσης είναι πως οι μακροπρόθεσμες ανησυχίες που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη εξακοντίζονται, φθάνουν στην 5η θέση με χρονικό ορίζοντα 10 ετών, ένδειξη της αυξανόμενης ανησυχίας αναφορικά με τα επακόλουθα στην απασχόληση, την κοινωνική συνοχή και την παγκόσμια ασφάλεια.

Ως αποτέλεσμα όλων αυτών, οι συνέπειες στις κοινωνίες παραμένουν στο επίκεντρο των απαντήσεων στις ερωτήσεις της έκθεσης: η «κοινωνική πόλωση», οι «ανισότητες» και η «διάβρωση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των ελευθεριών των πολιτών» εκτιμώνται ως σοβαροί κίνδυνοι για την επόμενη δεκαετία γιατί πυροδοτούν εντάσεις που αποδυναμώνουν την κοινωνική συνοχή και την σταθερότητα των κυβερνήσεων.

Σε ορίζοντα δεκαετίας η κλιματική αλλαγή το κύριο πρόβλημα

Εντυπωσιακή είναι η μεταστροφή σε ό,τι αφορά την απειλή από την κλιματική κρίση. Ενώ τα «ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα» αναφέρονται ως απειλή για το 2026 μόνο από το 8% των ερωτηθέντων –σε σύγκριση με το 14% πέρσι- οι φόβοι για «δραματικές αλλαγές στα οικοσυστήματα της Γης» κατρακυλούν από την 7η πέρσι στην 13η θέση φέτος.

Παρά το γεγονός πως η οικονομία και οι συνακόλουθες κοινωνικές ανακατατάξεις καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις των άμεσων κινδύνων, μακροπρόθεσμα, αναγνωρίζεται πως τα ακραία καιρικά φαινόμενα και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος θα απασχολήσουν μελλοντικά σοβαρά τις κοινωνίες. Η κλιματική αλλαγή αναφέρεται ως σημαντικός κίνδυνος σε ορίζοντα δεκαετίας όταν και εκτιμάται πως θα αποτελέσει το βασικό πρόβλημα της ανθρωπότητας.

«Τρικυμιώδες το μέλλον»

Πώς οραματίζονται το μέλλον, λοιπόν, οι ισχυροί του κόσμου; Η λέξη-κλειδί είναι «ανασφάλεια», συμπεραίνει η έκθεση. Οι μισοί από τους ερωτηθέντες αναμένουν έναν κόσμο «ταραγμένο ή τρικυμιώδη» μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, ποσοστό που αυξάνεται στο 57% με ορίζοντα δεκαετίας. Η «αισιοδοξία» είναι σχεδόν ανύπαρκτη ως απάντηση από όσους ερωτήθηκαν: μόλις το 1% αναμένουν «ηρεμία» ως προοπτική. Άλλο ένα ενδεχόμενο που η έκθεση περιγράφει ως «εποχή του ανταγωνισμού»: καθώς υποχωρούν οι συμμαχίες, οι συγκρούσεις γίνονται ο κανόνας και η εμπιστοσύνη η εξαίρεση.

Επιμέλεια: Βασιλική Κουκίου