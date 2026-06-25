Εκτίμηση-σοκ Λέκκα για σεισμούς στη Βενεζουέλα: «Οι νεκροί μπορεί να είναι από 10.000 έως 100.000»

Ιδιαίτερα ανησυχητικές είναι οι εκτιμήσεις για τις συνέπειες των δύο ισχυρών σεισμών που έπληξαν τη Βενεζουέλα, με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, Ευθύμη Λέκκα, να κάνει λόγο για μια ενδεχόμενη καταστροφή ιστορικών διαστάσεων.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, τόνισε ότι η πραγματική έκταση των ζημιών και των ανθρώπινων απωλειών δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί, καθώς πολλές πληγείσες περιοχές παραμένουν δύσκολα προσβάσιμες και οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

«Ακόμα δεν μπορούμε να φανταστούμε τι ακριβώς έχει συμβεί», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκτιμώντας ότι πρόκειται πιθανότατα για μία από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές που έχουν πλήξει τη Λατινική Αμερική τα τελευταία χρόνια.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ συμφώνησε με τις πρώτες εκτιμήσεις διεθνών οργανισμών που προειδοποιούν για πολύ μεγάλο αριθμό θυμάτων, σημειώνοντας ότι τα σενάρια που κάνουν λόγο για δεκάδες χιλιάδες νεκρούς δεν μπορούν να αποκλειστούν.

«Οι νεκροί θα μπορούσαν να φτάσουν από 10.000 έως και 100.000, με πιθανότητα της τάξεως του 50%», ανέφερε, σχολιάζοντας τις πρώτες αναλύσεις που δημοσιεύθηκαν από διεθνείς φορείς παρακολούθησης σεισμικών καταστροφών.

Όπως εξήγησε, οι δύο σεισμικές δονήσεις μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ σημειώθηκαν με διαφορά μόλις 39 δευτερολέπτων, γεγονός που πολλαπλασίασε τη δυναμική του φαινομένου και τις επιπτώσεις του στις ήδη ευάλωτες κατασκευές της περιοχής.

Σε μεγάλα ενεργά ρήγματα εκδηλώθηκαν οι σεισμοί

Αναφερόμενος στα γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, σημείωσε ότι οι σεισμοί εκδηλώθηκαν πάνω σε μεγάλα ενεργά ρήγματα της βορειοανατολικής προέκτασης των Άνδεων, επηρεάζοντας πυκνοκατοικημένες περιοχές με σημαντικό ποσοστό παλαιών και ανεπαρκώς θωρακισμένων κτιρίων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πολλά κτίσματα εμφανίζουν υψηλό βαθμό τρωτότητας, ενώ σε ορισμένες περιοχές το ποσοστό των κατασκευών που ενδέχεται να υποστούν σοβαρές βλάβες ή ακόμη και κατάρρευση μπορεί να είναι ιδιαίτερα αυξημένο.

Ο Ευθύμης Λέκκας υπογράμμισε ότι οι μεγαλύτερες ζημιές καταγράφονται συνήθως σε παλαιά κτίρια χωρίς σύγχρονες αντισεισμικές προδιαγραφές, όπου οι ισχυρές δονήσεις προκαλούν εκτεταμένες ρωγμές, αποκολλήσεις δομικών στοιχείων και καταρρεύσεις. Αντίθετα, τα νεότερα κτίρια που έχουν κατασκευαστεί με αυστηρούς αντισεισμικούς κανονισμούς παρουσιάζουν σαφώς καλύτερη συμπεριφορά.

«Με το πρώτο φως της ημέρας ενδέχεται να αποκαλυφθεί μια εικόνα πολύ πιο δραματική από αυτή που γνωρίζουμε σήμερα», προειδοποίησε, τονίζοντας ότι οι επόμενες ώρες θα είναι κρίσιμες για την αποτίμηση της καταστροφής και τον ακριβή προσδιορισμό του αριθμού των θυμάτων.