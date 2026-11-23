Σε υψηλούς τόνους ξεκίνησε η εκπομπή «Αποκαλύψεις» τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, με τον Πέτρο Κουσουλό να εξαπολύει αιχμές για την κατάσταση που επικρατεί στον χώρο της δημοσιογραφίας υπερασπιζόμενος την ελευθερία της ενημέρωσης.

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής δεν έκρυψε την ενόχλησή του για όσα, όπως υποστήριξε, συμβαίνουν στον χώρο των Μέσων Ενημέρωσης, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι δεν πρόκειται να κάνει πίσω σε όσα θεωρεί πως πρέπει να ειπωθούν δημόσια.

Εκτός εαυτού ο Πέτρος Κουσουλός: «Ποσώς με ενδιαφέρει αν αύριο ο σταθμός με στείλει σπίτι μου» pic.twitter.com/S3g7IzmPq6 — Flash.gr (@flashgrofficial) November 23, 2026

«Ποσώς με ενδιαφέρει αν αύριο ο σταθμός αποφασίσει να με στείλει στο σπίτι μου. Έχω δικά μου στούντιο, έχω επιτυχημένα βίντεο στο youtube, θα κάνω τη δική μου εκπομπή. Γιατί μετά λένε ότι στοχοποιούμε. Ποιος κάνει αποκαλυπτική δημοσιογραφία στην Ελλάδα; Πού είναι όλοι με τα non paper, που φέρνουν τους πολιτικούς σε μία εκπομπή και τους γλείφουν από πάνω μέχρι κάτω. Ποιον να μη στοχοποιήσω; Τον Λιάκο; Δεν ανήκω πουθενά! Ανήκω στην έρευνα, στην αλήθεια και την διαφάνεια. Κουράστηκα! Είστε πάρα πολύ λίγοι, αυτό είστε!», είπε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής