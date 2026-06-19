Εκτός ελέγχου ο Μπεν Γκβιρ μετά τον θάνατο 4 Ισραηλινών στρατιωτών: «Πρέπει να καεί όλος ο Λίβανος»

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ δήλωσε ότι «όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί», αφού ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι τέσσερις από τους στρατιώτες του σκοτώθηκαν στο νότιο τμήμα της χώρας. «Για κάθε δάκρυ μιας Ισραηλινής μητέρας, χίλιες Λιβανέζες μητέρες πρέπει να κλαίνε», έγραψε σε ανάρτησή του στο X.

על כל דמעה של אמא ישראלית, אלף אמהות לבנוניות צריכות לבכות. לבנון כולה צריכה לבעור!



עם כל הכבוד לאמריקאים, ישראל חייבת להבהיר לעולם כולו שדם בנינו וביטחון אזרחנו איננו הפקר. לבנון כולה צריכה לבעור. חובתנו העליונה היא להגן על אזרחי ישראל ועל חיילי צה״ל, והמחויבות הזו קודמת לכל… — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) June 19, 2026

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι οι στρατιώτες σκοτώθηκαν όταν το άρμα μάχης τους χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης κοντά στο Κφαρ Τεμπνίτ. Ο στρατός κατονόμασε ένα από τα θύματα ως τον 32χρονο αντισυνταγματάρχη Ντορ Γκεντάλια Μπεν Σίμχον, διοικητή του 52ου Τάγματος της 401ης Θωρακισμένης Ταξιαρχίας.



Οι IDF δήλωσαν ότι πραγματοποίησαν το βράδυ της Πέμπτης 18 Ιουνίου αεροπορικές επιδρομές σε ολόκληρο τον νότιο Λίβανο, στοχεύοντας, όπως ανέφεραν, μέλη και υποδομές της Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με αναφορές, μέχρι σήμερα, Παρασκευή 19 Ιουνίου, το πρωί, έχουν σκοτωθεί δεκαοκτώ άτομα από τις επιδρομές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα αυτά συμβαίνουν λίγες μόνο ημέρες μετά την υπογραφή μιας αρχικής συμφωνίας μεταξύ των ηγετών των ΗΠΑ και του Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

