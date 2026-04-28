Εκτός κινδύνου οι τραυματίες από τους πυροβολισμούς - Τι αναφέρουν οι γιατροί

Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Κοργιαλένειο – Μπενάκειο Ε.Ε.Σ» διακομίστηκαν σήμερα, Τρίτη 28 Απριλίου 2026, συνολικά πέντε τραυματίες έπειτα από το περιστατικό πυροβολισμού με κυνηγετικό όπλο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, αρχικά μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ένας άνδρας, υπάλληλος του ΕΦΚΑ. Ο τραυματίας έφτασε στο νοσοκομείο, φέροντας τραύμα στην οπίσθια επιφάνεια του δεξιού άκρου ποδός, στο ύψος της πτέρνας.

Υποβλήθηκε σε πλήρη κλινικοεργαστηριακό έλεγχο, καθώς και σε αξονική αγγειογραφία, χωρίς να προκύψουν σοβαρά ευρήματα.

Στη συνέχεια, διακομίστηκαν στο ίδιο νοσοκομείο ακόμη τέσσερις γυναίκες, υπάλληλοι του Πρωτοδικείου Αθηνών, οι οποίες έφεραν παρόμοιους τραυματισμούς.

Και στις τέσσερις περιπτώσεις πραγματοποιήθηκε πλήρης κλινικοεργαστηριακός έλεγχος, ο οποίος επίσης δεν ανέδειξε κάτι μείζον.

Σύμφωνα με τους γιατρούς, όλοι οι τραυματίες βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση και αντιμετωπίζονται συντηρητικά, χωρίς να συντρέχει λόγος άμεσης ανησυχίας.