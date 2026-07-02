Προσωρινά εκτός λειτουργίας οι ψηφιακές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ για ελεύθερους επαγγελματίες

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Λόγω προγραμματισμένων εργασιών μετάπτωσης του υποσυστήματος εισφορών μη μισθωτών στο νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.), οι ψηφιακές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες δεν θα είναι διαθέσιμες από την Τρίτη 7 Ιουλίου (14:00) έως και τη Δευτέρα 13 Ιουλίου (11:00).

Ποιες υπηρεσίες επηρεάζονται

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, τίθενται εκτός λειτουργίας οι εξής ηλεκτρονικές υπηρεσίες:

Εισφορές μη μισθωτών ΕΦΚΑ/e-ΕΦΚΑ & ΕΤΕΑΕΠ

Αίτηση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων

Δήλωση παράλληλης μισθωτής απασχόλησης

Βεβαίωση εισφορών για φορολογική χρήση

Έναρξη (εγγραφή/επανεγγραφή), μεταβολή δραστηριότητας, λήξη ασφάλισης

Προαιρετική ασφάλιση στο ΤΕΚΑ

Τι ισχύει για το «Dashboard Πολίτη-myEFKA» & τις Πληρωμές

Οικονομικά στοιχεία: Δεν θα εμφανίζονται προσωρινά τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές των μη μισθωτών.

Πληρωμές IRIS: Η υπηρεσία πληρωμής μέσω IRIS δεν θα είναι διαθέσιμη από 7/7/2026 έως και 10/7/2026. Οι υπόλοιποι υφιστάμενοι τρόποι πληρωμής εισφορών παραμένουν ενεργοί.

Αυτεπάγγελτη εγγραφή: Δεν θα εκτελεστεί η σχετική διαδικασία στη ροή του Ιουλίου 2026.

Εξυπηρέτηση επειγουσών αναγκών

Για την αντιμετώπιση τυχόν επειγουσών αναγκών κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετούνται απευθείας από την αρμόδια Τοπική Διεύθυνση του e-ΕΦΚΑ στην οποία υπάγονται.

Στόχος της προσωρινής διακοπής είναι η ταχύτερη μετάβαση σε ένα πιο σύγχρονο, φιλικό και αναβαθμισμένο περιβάλλον ψηφιακής εξυπηρέτησης.