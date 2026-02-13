Εκτός ορίων η κόντρα Γεωργιάδη - Ζωής: «Απαίσια σε όλα της - Θα την κάνω αρνάκι, όπως τον Πολάκη»

Εκτός ορίων έχει ξεφύγει πλέον η κόντρα του Άδωνι Γεωργιάδη με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, με εκατέρωθεν εκφράσεις που έχουν πάρει... διαζύγιο με τη στοιχειώδη ευγένεια. Μετά τη μήνυση που κατέθεσε η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, ο υπουργός Υγείας πέρασε για ακόμη μία φορά στην αντεπίθεση.

«Είναι απαίσια σε όλα της και πολύ ανάγωγη», σχολίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό One, ενώ τόνισε πως είναι καθήκον του να σταματήσει το bullying που κάνει μέσα στη Βουλή η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ υπογράμμισε πως θα ακολουθήσει την τακτική που ακολούθησε και με τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος πλέον έγινε «αρνάκι».



«Η εικόνα μου να φωνάζω δεν είναι σωστή, αλλά η κυρία Κωνσταντοπούλου στη Βουλή τσακώθηκε με όλους. Εγώ είμαι ευγενής αλλά όταν κάποιος μου κάνει bullying αντιδρώ. Η κυρία Κωνσταντοπούλου κάνει bullying στη Βουλή. Σε φτάνει στα όρια σου, είναι ό,τι χειρότερο σε σάρκα».

Ο υπουργός Υγείας ανέφερε επίσης πως «η ιδέα ότι πηγαίνω έναν πολιτικό αντίπαλο στα δικαστήρια δεν μου αρέσει. Αφού μου έκανε μήνυση και με αποκάλεσε κότα επειδή δεν της έκανα εγώ - με ενοχλεί η πονηριά - αφού δεν καταλαβαίνει άλλη γλώσσα τι να κάνουμε».



Ανέφερε δε, την κόντρα του με τον Παύλο Πολάκη, λέγοντας πως θα ακολουθήσει την ίδια τακτική: «Έχω και το παράδειγμα του Πολάκη. Φώναζε, φώναζε, τον κέρδισα σε όλα τα δικαστήρια και τώρα έγινε αρνάκι».



«Παίρνει λεξοτανίλ για να την αντιμετωπίσει»



Ο Άδωνις Γεωργιάδης μάλιστα, αποκάλυψε ότι γυναίκα βουλευτής άλλου κόμματος, του έχει εκμυστηρευθεί ότι «παίρνει λεξοτανίλ κάθε φορά που πρέπει να την αντιμετωπίσει για να μπορέσει να είναι ήρεμη».



Και είπε πως είναι καθήκον του να βάλει ένα τέλος σε αυτή την κατάσταση: «Το να αντιμετωπίσω το bullying της Κωνσταντοπούλου είναι καθήκον μου στη Δημοκρατία. Θα τσαλακωθώ, θα χάσω ψήφους αλλά είναι καθήκον μου. Στο αντισυστημικό κοινό που απευθύνεται, αν δεν της απαντάμε χτίζει ένα αφήγημα ότι εμένα με φοβούνται όλοι -όπως έκανε ο Κασιδιάρης. Δεν μπορεί να κατηγορούμε το bullying στα σχολεία και να το θεωρούμε αδίκημα και να το επιτρέπουμε στη Βουλή από μια κυρία».

Η μήνυση και το SMS στον Χρυσοχοΐδη

Με μια μακροσκελή ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου δημοσιοποίησε μήνυμα που απέστειλε στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ζητώντας άμεσες παραιτήσεις.

Αφορμή για τη νέα σφοδρή επίθεση στάθηκαν όσα ανέφερε νωρίτερα στη Βουλή ο Άδωνις Γεωργιάδης. Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι ενημερώθηκε από αστυνομικό του Α.Τ. Εξαρχείων για τη μήνυση που κατέθεσε εναντίον του η κ. Κωνσταντοπούλου, λαμβάνοντας μάλιστα λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της μήνυσης αλλά και περιγραφές για την παρουσία της στο τμήμα.

Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κάνει λόγο για «πλήρη ομολογία ενεργού παρακράτους», υποστηρίζοντας ότι παραβιάστηκε το απόρρητο και η νομιμότητα, καθώς στοιχεία της δικογραφίας διέρρευσαν στον αντίδικο υπουργό πριν καν φτάσουν στον Εισαγγελέα.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν περιορίστηκε στην κριτική, αλλά έθεσε ζήτημα παραμονής της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας της αστυνομίας. Κάλεσε τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη να ζητήσει την παραίτηση Γεωργιάδη, ειδάλλως να παραιτηθεί ο ίδιος.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ασκεί κριτική και προς τον αρχηγό της Αστυνομίας. Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν, η ίδια ξεκαθάρισε πως αναμένει επίσημη ανακοίνωση για την παραβίαση καθήκοντος του αστυνομικού, αλλιώς θεωρεί επιβεβλημένη την παραίτηση του Αρχηγού.

«Δεν θα αφήσουμε αφύλακτη τη δημοκρατία απέναντι στα σταγονίδια της Χούντας», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της, συνδέοντας το περιστατικό με παλαιότερες υποθέσεις αστυνομικής αυθαιρεσίας, όπως οι δολοφονίες Γρηγορόπουλου και Ζακ Κωστόπουλου.

Το παρασκήνιο στη Βουλή

Είχε προηγηθεί μια επεισοδιακή συνεδρίαση στη Βουλή, όπου η Ζωή Κωνσταντοπούλου αποκάλεσε τον Άδωνι Γεωργιάδη «ελεεινό υποκείμενο», πυροδοτώντας μια θύελλα αντιδράσεων. Η συνέχεια της κόντρας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η δημοσιοποίηση προσωπικών επικοινωνιών με υπουργούς δείχνει ότι η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είναι αποφασισμένη να τραβήξει το σχοινί μέχρι τέλους, βάζοντας στο κάδρο της ευθύνης συνολικά την κυβέρνηση.