Έκτος στο Παγκόσμιο Κλειστού στίβου ο Μίλτος Τεντόγλου - Στα 8,19μ. το καλύτερο άλμα

Δεν κατάφερε να βρεθεί στο βάθρο του Παγκοσμίου πρωτάθληματος του Τορούν ο Μίλτος Τεντόγλου. Με καλύτερο άλμα στα 8,19μ. στον μεγάλο τελικό του άλματος ο Τεντόγλου κατέκτησε την έκτη θέση στον κόσμο.

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης πραγματοποίησε καλύτερο άλμα στα 8,19μ, χωρίς όμως να βρει τη γνώριμη σταθερότητα στη βαλβίδα που θα του επέτρεπε να πλησιάσει τη φετινή του κορυφαία επίδοση (8,27μ). Παρ’ όλα αυτά, έδειξε συνέπεια, καθώς και τα έξι άλματά του ήταν πάνω από τα 8 μέτρα (8,09μ, 8,15μ, 8,06μ, 8,00μ, 8,12μ και 8,19μ).

Παγκόσμιος πρωταθλητής αναδείχθηκε ο Γκέρσον Μπαλντέ, ο οποίος έκανε την έκπληξη με άλμα στα 8,46μ στην τελευταία του προσπάθεια, επίδοση που τον έβαλε στο Top-10 όλων των εποχών στον κλειστό στίβο.

Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Ματία Φουρλάνι με 8,39μ, ισοφαρίζοντας το ατομικό του ρεκόρ, ενώ τρίτος ήταν ο Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ με άλμα στα 8,31μ, παρότι συγκαταλεγόταν στα μεγάλα φαβορί της διοργάνωσης.