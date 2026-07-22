Εκτός ΣΥΡΙΖΑ και ο Σωκράτης Φάμελλος: «Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση»

Ανεξαρτητοποιήθηκε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο μέχρι πρότινος πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος, όπως είχε εγκαίρως γράψει ο FLASH.

Σε συνάντησή του με τον Νικήτα Κακλαμάνη, ο Σωκράτης Φάμελλος τον ενημέρωσε για την απόφασή του να αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ, εν μέσω «βροχής» ανεξαρτητοποιήσεων και παραιτήσεων βουλευτών του κόμματος τις τελευταίες ημέρες.

Φάμελλος: «Λυπάμαι πολύ για αυτό το αδιέξοδο»

Σε βίντεο που ανέβασε στα social media, ο Σωκράτης Φάμελλος γνωστοποιεί την ανεξαρτητοποίησή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για μία «πολύ δύσκολη απόφαση».

«Όμως όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της Αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει η Δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση. Λυπάμαι πολύ για αυτό το αδιέξοδο», τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος.

«Θα τιμήσω την εντολή των πολιτών, με αξιοπρέπεια, με σοβαρότητα, με συνέπεια, κάνοντας ό,τι μπορώ για να υπάρξει μία ευρεία προοδευτική σύγκλιση και συνεργασία. Και εδώ υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις και πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν», σημειώνει με νόημα, στρέφοντας το βλέμμα του στην πλευρά της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

«Ισοπαλία» ΣΥΡΙΖΑ - Ελληνικής Λύσης

Αυτή τη στιγμή, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί συνολικώς 11 βουλευτές, όσους ακριβώς κι εκείνη της Ελληνικής Λύσης του Κυριάκου Βελόπουλου. Αυτό σημαίνει πως εάν αποχωρήσει ένας ακόμη βουλευτής, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πέσει κι άλλο στην κοινοβουλευτική κατάταξη, καθώς θα κατρακυλήσει στην πέμπτη θέση.

Οι ανεξάρτητοι βουλευτές ανέρχονται πλέον σε 53.

Ποιοι βουλευτές παραμένουν στον ΣΥΡΙΖΑ

Μέχρι στιγμής, στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ παραμένουν οι εξής βουλευτές: