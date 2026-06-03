Εκτός βασιλικής φρουράς 5 αστυνομικοί για σχόλια περί «μικρών Χίτλερ» στο παλάτι του Κένσινγκτον

Την άμεση απομάκρυνση πέντε αστυνομικών από τη βασιλική φρουρά και την απαγόρευση να εργαστούν ξανά σε ανάλογο πόστο διέταξαν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ύστερα από καταγγελία εις βάρος τους για προσβλητικά και ανάρμοστα σχόλια που αφορούσαν τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και την πριγκίπισσα Κέιτ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εφημερίδα The Sun, όπως περιγράφεται στην καταγγελία η οποία έγινε τον Οκτώβριο του 2024, ένας εξ αυτών ανέφερε ότι το πριγκιπικό ζεύγος της Ουαλίας έχουν κατοικία και γραφείο που ήταν «γεμάτο με μικρούς Χίτλερ».

Μετά από έρευνα της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου, οι αξιωματικοί της μονάδας Royalty and Specialist Protection (RaSP) διατάχθηκαν ζητήσουν συγγνώμη για τις πράξεις τους, αφού κρίθηκε ότι η συμπεριφορά τους δεν έφτασε το όριο του πειθαρχικά κολάσιμου παραπτώματος.

Πριν από λίγες ημέρες, πρώην αξιωματικοί της βασιλικής προστασίας εξέφρασαν την έκπληξή τους για τον αριθμό των αστυνομικών που εμπλέκονταν, πυροδοτώντας ανησυχίες για μια «κουλτούρα μισογυνισμού».

Πηγή δήλωσε στην εφημερίδα: «Τα σχόλια των αξιωματικών θεωρήθηκαν μισογυνιστικά, αν και οι ισχυρισμοί ήταν ήπιοι και κανένας δεν είχε σεξουαλικό χαρακτήρα».

Από την πλευρά του, ένας εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας δήλωσε: «Η αναφερόμενη συμπεριφορά δεν ανταποκρίνεται στα υψηλά πρότυπα που αναμένονται από τους αστυνομικούς, ιδίως εκείνους που υπηρετούν σε ρόλους προστασίας πρώτης γραμμής. Ως αποτέλεσμα της εσωτερικής μας έρευνας για το θέμα αυτό, οι αξιωματικοί έλαβαν αναστοχαστική καθοδήγηση ώστε να εξετάσουν τις ενέργειές τους και να αντλήσουν διδάγματα για το μέλλον. Παραμένει προτεραιότητα για τη Μητροπολιτική Αστυνομία να διασφαλίζει ότι όλοι οι αξιωματικοί και το προσωπικό τηρούν τα υψηλότερα πρότυπα επαγγελματισμού, ώστε να συνεχίσουμε να χτίζουμε εμπιστοσύνη και σιγουριά με όσους υπηρετούμε».

Απόλυση με εντολή των Ανακτόρων

Σύμφωνα πάντα με τα όσα αναφέρει η βρετανική εφημερίδα, μια πηγή μέσα από τα Ανάκτορα τόνισε «Ελήφθη απόφαση ότι οι αξιωματικοί δεν ήταν επιθυμητοί να επιστρέψουν ξανά και διατάχθηκε η άμεση απομάκρυνσή τους από τα καθήκοντά τους».

Πλέον, και οι πέντε έχουν μεταφερθεί σε άλλα πόστα μακριά από βασιλικές κατοικίες.

