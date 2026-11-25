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Την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε η ανεξάρτητη βουλευτής Ελένη Καραγεωργοπούλου, αποστέλλοντας σχετική επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Η Καραγεωργοπούλου είχε αποχωρήσει από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας τον περασμένο Φεβρουάριο, έπειτα από ρήξη στις σχέσεις της με την πρόεδρο του κόμματος, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Κοντά στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώην πλέον βουλευτής βρίσκεται κοντά στην Ελληνική Λαϊκή Αριστερά (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα.

Παραμένει, ωστόσο, ανοιχτό το εάν και πότε θα ανακοινωθεί επισήμως η ένταξή της στο νέο πολιτικό εγχείρημα.

Ποια την αντικαθιστά στη Βουλή

Μετά την παραίτηση της Ελένης Καραγεωργοπούλου, τη θέση της στη Βουλή αναμένεται να καταλάβει η πρώτη επιλαχούσα στο ψηφοδέλτιο της Πλεύσης Ελευθερίας στην Α’ Ανατολικής Αττικής, Αφροδίτη Χατζηαναστασιάδη.