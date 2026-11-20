Επιστολή παραίτησης από το βουλευτικό αξίωμα απέστειλε στον Νικήτα Κακλαμάνη ο ανεξάρτητος, εκλεγμένος με τον ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Ψυχογιός, ο οποίος οδεύει και εκείνος στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Πρώτος επιλαχών στο ψηφοδέλτιο Κορινθίας του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Γιώργος Δέδες, που είχε διατελέσει γενικός γραμματέας Υποδομών, επί υπουργίας Χρήστου Σπίρτζη. Πληροφορίες τον θέλουν ωστόσο να μην αποδέχεται την έδρα. Εφόσον αυτές επιβεβαιωθούν, η έδρα θα «περάσει» στην επόμενη στη λίστα.

Ο λόγος για την Έλενα Κονομόδη, η οποία ωστόσο έχει αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ και έχει ενταχθεί στο ΠΑΣΟΚ, ενώ είναι και αναπληρώτρια γραμματέας Τομέα Ιδιωτικού Χρέους και Προστασίας Καταναλωτών της Χαριλάου Τρικούπη. Μένει να φανεί εάν θα αποδεχθεί την έδρα, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως επόμενη στη λίστα είναι η παλιά γνώριμη των κοινοβουλευτικών εδράνων, Μαρία Θελερίτη.

Αυτή πάντως είναι η δέκατη παραίτηση βουλευτή προερχόμενου από τον ΣΥΡΙΖΑ. Είχαν προηγηθεί οι Κατερίνα Νοτοπούλου, Γιώργος Καραμέρος, Συμεών Κεδίκογλου, Βασίλης Κόκκαλης, Χάρης Μαμουλάκης, Μίλτος Ζαμπάρας, Διονύσης Καλαματιανός, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, αλλά και η Έφη Αχτσιόγλου που είχε προσχωρήσει στη ΝΕΑΡ.