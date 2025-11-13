Εκτοξεύθηκε με επιτυχία προς τον Άρη ο πύραυλος της Βlue Origin του Τζεφ Μπέζος

Εκτοξεύθηκε με επιτυχία, ύστερα από δυο αποτυχημένες προσπάθειες, ο πύραυλος New Glenn της Blue Origin που ανήκει στον μεγιστάνα Τζεφ Μπέζος.

Η αποστολή που γίνεται σε συνεργασία με τη NASA φέρει την ονομασία EscaPADE, και στοχεύει να πραγματοποιήσει μια πρωτοφανή τροχιά με στόχο να φτάσει στον πλανήτη Άρη. Εάν είναι επιτυχής, θα μπορούσε να αποτελέσει μια κρίσιμη μελέτη περίπτωσης που μπορεί να επιτρέψει εξαιρετική ευελιξία για τις πλανητικές επιστημονικές αποστολές στο μέλλον.

Ο πύραυλος θα κατευθυνθεί προς την πλατφόρμα προσγείωσης καθώς οι δορυφόροι θα προσεγγίσουν τον «κόκκινο» πλανήτη.



Η ρομποτική αποστολή σχεδιάζει να περάσει ένα χρόνο σε αδράνεια σε έναν διάδρομο πριν κατευθυνθεί στον προορισμό της. Το έργο αποτελεί μέρος του προγράμματος SIMPLEx της NASA , ή Μικρές, Καινοτόμες Αποστολές για την Πλανητική Εξερεύνηση, το οποίο στοχεύει να ωθήσει ερευνητές και εταιρείες να επινοήσουν τρόπους χρήσης μικρών διαστημοπλοίων για τη διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών με πολύ χαμηλό κόστος.

Το EscaPADE, που σημαίνει Escape and Plasma Acceleration Dynamics Explorers υποστηρίζεται από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϋ και θεωρείται ένα από τα πιο φιλόδοξα εγχειρήματα.

Η τρίτη προσπάθεια εκτόξευσης

Η πρώτη προσπάθεια πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 9 Νοεμβρίου αλλά «ακυρώθηκε λόγω καιρού», δήλωσε η εταιρεία αναφερόμενη συγκεκριμένα στον «κανόνα του συσσωρευμένου νέφους». Σύμφωνα με τις λεπτομερείς οδηγίες της NASA, δεν γίνεται να εκτοξευθεί ένας πύραυλος όταν υπάρχουν πυκνά σύννεφα καθώς υπάρχει κίνδυνος να χτυπηθεία από κεραυνούς.

Η δεύτερη απόπειρα είχε προγραμματιστεί για την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου ωστόσο, εξαιτίας της ισχυρής «ηλιακής καταιγίδας» που χτύπησε τη Γη ακυρώθηκε για λόγους ασφαλείας αφού το σύστημα GPS κινδύνευε να επηρεαστεί.